Siirt

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Siirt'te Valilik Konferans Salonu'nda tarım sektörü temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bitkisel üretiminin 20 yılda 98 milyon tondan 128 milyon 600 bin tona yükseldiğini belirterek, bitkisel üretimde yüzde 30'luk artış olduğunu söyledi.

Ülke nüfusunun 2002 yılında 65 milyon olduğunu ifade eden Kirişci, bu rakamın şu an 85 milyona ulaştığını, bu nüfusu da "eli öpülesi üreticilerin doyurduğunu" belirtti.

Tarım ve hayvancılık sektöründeki gelişmelere değinen Bakan Vahit Kirişci, şunları kaydetti:

"Tarım sektöründe, bu ülkede 2002 yılında 3,8 milyar dolarlık ihracat vardı. Şu an 30 milyar doları yakaladık. 6 milyar doları da bu sene yakalarız inşallah. 2002 yılında tüm Türkiye'nin ihracatı 36 milyar dolardı, bugün sadece tarım sektörüyle ilgili düzeyde 30 milyar dolara geldik. Genel ihracat 254 milyar dolar. Bu ülkenin 9,9 milyon olan büyükbaş hayvan sayısı şu anda 17 milyonda. Geçtiğimiz yıla göre sayıda bir miktar düşüş var, 17 milyon. Küçükbaş da 32 milyondan, 56,3 milyona çıktı, son 20 yılda."

Kirişci, tarım sektörünün hiçbir şekilde ikame edilecek bir sektör olmadığına dikkati çekti.

"Tarımsal üretim bir milli güvenlik meselesidir ve buna bağlı olarak gıda sektörü." diyen Kirişci, mutlak surette bu sektörün büyütülmesi, geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Konuşmasında üreticilere verilen desteklere de değinen Bakan Kirişci, 20 yılda 803 milyar lira destek verdiklerini ifade etti.

Kirişci, "Sadece bu yıla has olan destek 55,5 milyar lira. Bunun içerisinde DSİ ve vesaire yatırımları yok, ormanın elde ettiği gelirler yok. 30 milyar dolar olan ihracatımızı söyledim, inanın ormanın ihracatı 500 milyon dolarlardan 7 milyar dolarlara geldi, orman ürünleri ihracatıyla ilgili olarak söylüyorum." dedi.

Bölgedeki ormanlık alanlara değinen Kirişci, "Allah izin verirse seçimden sonra inşallah ormanla vatandaşımızın barışık yaşamasını istiyoruz. Daha doğrusu devletle milletin her alanda olduğu gibi ormanla ilgili konularda da kaynaşması, kucaklaşması bizim için çok çok önemli." ifadelerini kullandı.

Şap hastalığı virüsü olan SAT-2 serotipine karşı yürütülen çalışmalarla ilgili de bilgi veren Kirişci, 37 günlük çalışmanın sonunda bunun aşısını bulduklarını ve bu aşıyı da büyük ve küçükbaş hayvanlara uygulamak için büyük bir seferberlik başlattıklarını kaydetti.

Kirişci, bu hastalığın ortadan kaldırılması yönündeki çabalarının büyük bir hızla devam ettiğini dile getirerek, "Allah izin verirse önce küçükbaşlar için, sonrasında da büyükbaşlar için o getirmiş olduğumuz istisnai olan yasak dışında kalan uygulamalar hariç diğer yasakları da kaldırmış olacağız. Ve böylelikle hayvan hareketlerimize mani olan bu yasağın kalkmasıyla yeniden hayvanlarımızın ticari anlamda nakli gerçeklemiş olacak." diye konuştu.

Geçen yıl 1 Eylül itibarıyla e-Devlet üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) uygulamasını hayata geçirdiklerini anımsatan Kirişci, Bakanlık olarak ayrıca uygulanmaya başlanan, tarımsal üretimle ilgili iş ve işlemlerin, cep telefonu üzerinden tek tuşla yapılabilmesine imkan sağlayan "Tarım Cebimde" mobil uygulaması ile ilgili bilgi verdi. Kirişci, "Tarım Cebimde" uygulamasından sadece çiftçiler değil vatandaşların ve hayvan besleyen kişilerin de faydalanabileceğine işaret ederek, Kurban Bayramı için de bu uygulamadan istifade edilebileceğini belirtti.

Siirt Üniversitesinin tarım ve hayvancılık alanında ihtisas üniversitesi olmasına değinen Kirişci, "Bu konuda kısa sürede inşallah spermlerle ilgili bir merkezin hizmete girecek olması sektör adına çok daha büyük bir kazanım. Küçükbaşta bu spermle ilgili uygulama destek kapsamında değildi. Sayın Rektörümüz bizden bunu talep etti ve büyükbaştaki benzer bir desteği küçükbaş için de inşallah vermiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Kirişci, Siirt fıstığında üretim alanının 30 bin dekardan 350 bin dekara yükseldiğini, alınan ürünün ise 30 bin tonun üzerinde olduğunu bildirdi.

"Yerlilikten, millilikten mutlu olmayan bir muhalefetle bir aradayız"

Kirişci, "Doğal gaz geliyor, karaya bağlanıyor. 'Bunu Putin gönderdi bu Rus gazı deniliyor. Ya ayıp. İnsan ülkesinin ürettikleri ile iftihar eder. TOGG için söylemediklerini bırakmadılar. Keşke yakın olsaydı da bizim Togg’u getirseydik buraya. Siz 62 yıl sonra kalkıp, Togg'u üretiyorsunuz, söylenmedik laf kalmadı. Sonra çıktı Togg. 'Bunu kim alacak dediler? Millet kuyruğa girmiş. Yıl sonuna kadar 12 bin Togg sahibine ulaştırılacak. Daha dün yerli ve milli Altay tankları savunma sanayimizin envanterine girdi. SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu üretildi diye sizin teşekkür etmeniz gerekmez mi? Neredeyse gemiye kağıttan gemi diyecekler, suyun üstünde yüzdüğünü görmeseler. Ya keşke bu muhalefeti de yerli ve millileştirseydik diyorum. Bu varlıktan, yerlilikten, millilikten mutlu olmayan bir muhalefetle bir aradayız.Bundan hicap duyuyorum." diye konuştu.

Gübre üretimi yapacak yeni bir tesisin Samsun'da faaliyete geçeceğini ifade eden Kirişci, şunları kaydetti:

"Bizim 6 milyon ton gübre tüketimimiz var. Bu gübre tüketimimizin üçte birini tek başına üretebilecek olan bir tesisin Samsun'da bu yıl yapımına başlanacak. Ve biz inşallah dışa bağımlılıkta önemli bir gerileme sağlayacağız. Çünkü doğal gazımız olmadığı için bazı gübreleri burada üretemiyorduk. Şimdi bunun üretilme imkanı olacak. Biz bunu içi tüketimde kullanacağız. Ve dışarıdan ithalat yoluna da daha az başvuracağız. 10 müjdenin içerisinde bu da var. Sözleşmeli üretim var. Üreten bunu almak isteyenle bir araya gelecek, masaya oturacak, bir sözleşme metni imzalanacak. Tarım ve Orman Bakanlığı hakem olacak. Burada her türlü hukuki altyapı sağlanmış olacak."

"Türkiye'de bütün sulama sistemlerini basınçlı sulamaya çevireceğiz"

Kirişci, 10 müjde ile her bir ailenin standart bir gelire sahip olacağını dile getirerek, her bir ailede sosyal güvenceye sahip bir bireyin olacağını vurguladı.

Üreticinin yanında olduklarını anlatan Kirişci, "Teknik ve ekonomik olarak sulanabilir alanın toplamı şu anda 7 milyon hektara geldi. 2,1'den 7'ye yani 5 milyon hektar üzerinde sulanabilir alanları ekledik. 1,5 milyon hektarlık alanımız kaldı. Allah izin verirse bu 5 yıllık sürenin sonunda Türkiye'de bütün sulama sistemlerini basınçlı sulamaya çevireceğiz. Sulama sistemleri alt yapınızı yenileyeceğiz." diye konuştu.

"Dünyanın 5 ülkesinden birisi haline geldik İHA'ları, SİHA'ları üreten"

Kirişci, Tahıl Koridoru'na değinerek, buğdayın tonunun Rusya-Ukrayna savaşı başladığında 440 dolar olduğunu, şu anda buğdayın tonunun 280-290 dolara geldiğini ifade etti.

Bundan tüm dünyanın istifade ettiğine işaret eden Kirişci, geçen yıl akaryakıtın 31 liraya kadar çıktığını, şimdi 20 lira olduğunu aktardı.

Kirişci, şöyle konuştu:

"Yüzde 50 enflasyonda 31 liranın 46 lira olması gerekirdi ama biz 22 liradan 20 liradan akaryakıt alıyoruz. Bu o Tahıl Koridoru sayesinde oldu. Bu ilke dünya gündemini belirler hale geldi. Ukraynalı Tarım Bakanı'nı aradım bir gün, biraz sohbet ettikten sonra 'Neredesin dedim? 'Sığınaktayım.' dedi. 'Peki hiç dışarı çıkmıyor musun?' dedim. Baykar sayesinde dedi. İnanın gözlerim doldu. Şimdi dünyanın 5 ülkesinden birisi haline geldik, İHA'ları, SİHA'ları üreten. Bazen diyorum ki isim kalmadı, bu savunma sanayisinde üretilenlere ad koyma noktasında ama daha katedeceğimiz çok yol var."

Programın sonunda hibe desteğinden yararlanan Siirtli üreticilere çekleri takdim edildi.

Toplantıya, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç, AK Parti Siirt milletvekili adayları Mervan Gül, Fevzi Sevgili ve Lokman Özcan, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve çiftçiler katıldı.

Bakan Kirişci daha sonra salon girişinde açılan, il genelinde üretilen yöresel ürünlerin tanıtıldığı stantları gezdi, ürünler hakkında bilgi aldı.

AA