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"Eli öpülesi çiftçimize yaklaşık 4,5 milyar lira destekte bulunmuş olacağız. Alın ve akıl terini üretimle buluşturan, toprağımıza bereket katan çiftçilerimizin her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Karar kapsamında, ÇKS'ye kayıtlı üreticilerin 2023 yılı tarımsal amaçlı su kullanım bedellerinin yüzde 50'sini karşılayacaklarını vurgulayan Kirişci, şunları kaydetti:

Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan "Tarımsal Sulama Amaçlı Su Kullanım Hizmet Bedelinin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı"na ilişkin değerlendirmede bulundu.

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