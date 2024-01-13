Haber: Mert Osman Erman

İki kez Grammy'ye aday gösterilen, gerçek adı Jason DeFord olan rapçi ve country sanatçısı Perşembe günü, bir zamanlar krizde oynadığı rolü kabul etti.

Ancak yasama organına, uyuşturucuların ABD genelinde neden olduğu yıkımı bizzat gördüğünü söyledi.

"Size paylaşmaktan hoşlanmadığım kadar çok cenazeye katıldım," dedi.

"Burada size çok sevdiğim, ruhumun derinliklerinde sevdiğim insanların tabutlarını taşıdığımı günlerce ağlayabilirim."

Fentanil, ABD'deki önde gelen ölüm nedenlerinden biridir ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin verilerine göre, 2022'de 100.000'den fazla ölüme katkıda bulunmuştur.

ABD İlaç İstihbarat Dairesi'nin bulgularına göre, on sahte reçeteli hapın altısı ölümcül bir doz fentanil içeriyor.

Country Müzik Ödülü sahibi, Meksika ve Çin'den gelen ilaçların akışını bozmak için uyuşturucu kaçakçılarına finansal yaptırımlar uygulamayı amaçlayan yasayı Senato'nun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde yasalaştırmalarını istedi.

DeFord, bu krize karşı "reaktif" değil "proaktif" olma zamanı geldiğini söyledi.

Demokrat Senatör Sherrod Brown tarafından sunulan yasaları lobileyen DeFord, bu konunun bir parti meselesi olmadığını söyledi.

"Kalpten inanıyorum ki bu yasa, fentanil tedarikini durdurabilir ve durdurmaya yardımcı olabilir" dedi.

DeFord'un ifadesinde, günde ortalama 190 kişinin fentanil aşırı dozdan öldüğünü belirtti.

Kongre'ye şöyle seslendi: "Her gün bir uçağın düşüp 190 kişiyi öldürdüğünü bildiren ulusal medya ilgisini hayal edebilir misiniz?"

"Ama bu 190 uyuşturucu bağımlısı olduğu için böyle hissetmiyoruz," dedi DeFord ve toplumun "uyuşturucu bağımlarını zorbaladığı ve ayıpladığı" bilinmiştir.

14 yaşından itibaren DeFord, hukukla sorun yaşamaya başladı ve uyuşturucuyla ilgili suçlardan dolayı 10 yılını düzeltme tesislerinde geçirdi.

"Gerçekten uyuşturucu sattığımda uyuşturucu satışının mağdursuz bir suç olduğuna inanıyordum," dedi DeFord.

"Topluluğumu aşağıya çektim. İnsanlara zarar verdim. Mutfaktaki eğitimsiz adamdım, şu anda her tür uyuşturucuyu fentanil ile karıştırırken pazardaki tüm ilaçları karıştırıyorlar. Ve sevdiklerimizi öldürüyorlar," diye senatörlere söyledi.

Şu anda Kongre'nin önünde "çözümün bir parçası olmak isteyen bir adam" olarak durduğunu söyledi.