Ankara

PETLAS Pazarlama Müdürü Esra Ertuğrul Boran Kurban Bayramı yaklaşırken, milyonlarca vatandaşın tatil beldelerine ya da sevdiklerini ziyaret etmek üzere memleketlerine doğru yola çıkmaya hazırlandığını bildirdi.

Tatil nedeniyle kara yollarında trafik yoğunluğunun arttığına dikkati çeken Boran, sürücülerin araçlarına gerekli bakımları yaptırmaları gerektiğini vurguladı.

Boran, yolculukların güvenle geçmesi için tavsiyelerde bulunarak, "Güvenli bir yolculuk için tercihen 5 yıldan eski ve diş derinliği 3 milimetrenin altındaki lastiklerle seyahat edilmemeli, özellikle de lastiklerde baloncuk oluşmuşsa kesinlikle yenisiyle değiştirilmelidir. Yedek lastik, lastiklerin basıncı, akü, fren sistemleri gibi aksamlar da kontrol ettirilmelidir." diye konuştu.

Seyahat öncesi kış lastiğinden yaz lastiğine geçiş yapılması gerektiğinin altını çizen Boran, şunları kaydetti:

"Kış lastiğini yazın da kullanmaya devam etmek uzun vadede lastikleri değiştirmekten daha maliyetli olur ve aracınızın yoldaki performansını olumsuz etkiler. Kış lastiklerinin kauçuk yapısı, dört mevsim ve yaz lastiklerinden çok daha esnektir. Kışın çekişi kolaylaştıran esnek kauçuk sırt, sıcak havalarda hızla aşınır. Dört mevsim ve yaz lastikleri, sıcak havalara dayanacak şekilde yapılır, dolayısıyla daha uzun sürede aşınırlar. Ayrıca sıcak havada kış lastikleri yaz veya dört mevsim lastikleri gibi manevra kabiliyeti ve yol tutuşu sunmazlar. Kış lastiğinden sıcak havada hızlı tepki almak mümkün değildir. Dolayısıyla güvenlik, performans ve yakıt tasarrufu için doğru mevsimde doğru lastik kullanılmalıdır."

"Yasal hız limitine mutlaka uyulmalı"

Trafiğe çıkmadan önce sürücünün mutlaka iyice dinlenip uykusunu alması gerektiğinin altını çizen Boran, "Unutmamalı ki, en iyi lastikler ve en güvenli araçlar bile sürücü dikkatinin yerini dolduramaz. Bu nedenle trafikte kendimizin, değer verdiklerimizin ve başkalarının can güvenliği için sürüş öncesi yeterince dinlenmeye özen gösterilmeli. Yolda oluşabilecek herhangi bir lastik patlaması riskine karşı ise yedek lastik, ilk yardım seti, bijon anahtarı, reflektör ve çekme halatı bulundurulmalı. Tüm bunların yanı sıra olası bir tehlikenin önüne geçebilmek için yasal hız limitlerine mutlaka ama mutlaka uyulmalı." ifadelerini kullandı.

"Otomobillerin bakımlarını yaptırmak hayati önem taşıyor"

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç da, dokuz günlük tatil nedeniyle uzun mesafe yolculuklarda özel araç sayısının artacağına işaret ederek, kara yollarında hareketlilik ve trafik yoğunluğu yaşanacağını ve bu durumun kaza riskini de yükseltebileceğini vurguladı.

Trafiğe kayıtlı araç sayısının 2023 yılı itibarıyla 27 milyon civarında olduğunu anımsatan Erkoç, "Kurban Bayramı sebebiyle birçok araç sahibi yola çıkacak. Bayram tatilinin zehir olmaması ve güvenli bir yolculuk geçirmek için yola çıkmadan önce araç bakımları muhakkak yaptırılmalı. Otomobillerin periyodik bakımlarını yaptırmış olmak hayati önem taşıyor." dedi.

Erkoç, yolculuk esnasında dikkatli olmanın, trafik kurallarına uymanın ve uykusuz şekilde yola çıkmamanın kaza riskini azaltacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Yolculuk esnasında trafik ve emniyet kurallarına riayet edilmesi, başta sürücüler olmak üzere bütün yolcuların emniyet kemeri takması gerekiyor. Ayrıca özellikle uzun mesafe yolculuklarda aşırı sürat yapmamak ve sık sık mola vermek büyük önem taşıyor."

AA