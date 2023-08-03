En son ne zaman tatil yapmıştım? diye düşündüm bu gece, yazımı yazmaya başlarken. 12 yıl içinde sadece bir hafta diyeceğim de, demeye korkuyorum. Yok artık, amma abarttın diyeceksiniz biliyorum.

Ama Kesinlikle abartmıyorum. Babamın hastalığının başlaması ve ölümü arasında geçen beş yıl. Geçen Beş yıla, iki yıl da benim toparlanmamı sayarsak eder yedi yıl.

Yedi yıl gibi bir sürenin sonunda, çok iyi hatırlamıyorum ama sanırım üç veya dört günlük bir tatil yaptım.

Sonra mı? Sonrası benzer bir hikâye. Bu defa annem.

Damar tıkanmaları, ataklar, bayılmalar. Bu şekilde de Dört yılı devirdik. Daha nice dört yıllarımız olacak inanıyorum. Tatil mi? Kimin umurunda? Elbet Birgün annem normale dönecek ve ikimiz çok uzun bir tatil yapacağız.

Şimdi gelelim asıl meseleye!

Malum tatil sezonundayız. Gidenler olduğu kadar, gidemeyenler var. Kiminin izni yok, kiminin vakti, kiminin parası.

Bu ekonomi de tatil için nakit ayıranlar çok şanslı, en azından kafa dağıtacak bir zaman yaratabiliyorsunuz kendinize ya ayıramayanlar, nakdi de, vakti de olmayanlar sürekli çalışmak durumunda olanlar, bir türkü düzlüğe çıkamıyorlar. Maaşa zam geliyor evet ama onunla birlikte gelen zammın iki katını da bizden alıyorlar. Otobüs firmaları, uçak firmaları zammın yolunu gözler olmuş, maaşlara zam gelse de sanki az alıyormuşuz gibi biraz daha alalım peşindeler. Kendi araçları olanlar için önceden şanslı derdik geldiğimiz durum itibariyle uçuşa geçen benzin fiyatlarıyla kim aracını garajdan çıkartıp gezebilir ki?

Zammın geldiği ilk günden 200'lerde zam yapmak hangi hakka sığar ki?

Tam tatil mevsimi gelmiş insanlar kendilerine vakit ayıracak bir bakıyorsunuz ayırdığınız bütçenin iki katı biletler hooop yerine geri sinmek durumunda kalıyorsun tatil mi o da ne?

Tatilin artık bir ihtiyaç olduğunu ne zaman anlarız, insanların 15 gün tatile çıkmak için biriktirdikleri paranın değerinin bir günde bile ne kadar düştüğünü görüyor muyuz?

Düşene bir tekme de biz neden atarız, gözümüzü açalım insafa gelelim, insanların elinden yılda bir çıktıkları tatile bile göz dikmeyelim ellerinden bu hakkı almayalım.