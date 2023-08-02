''BAHADIR TATLIÖZ'' DEN YENİ HİT!

Yayınlamış olduğu projelerle her döneme imzasını atan değerli sanatçı ''Bahadır Tatlıöz''; yaz aylarında sevenlerini ihmal etmeyerek dinleyenlerini sevindirecek bir sürpriz yaptı.

Uzun yıllardır radyolarda, televizyonlarda ve dijital platformlarda dinlemekten usanmadığımız ''Takvim, Net'' gibi şarkılarının tınısını özleyenler ''Bu Gece Boş Ver''in müptelası olacak.

Doğum gününde yeni şarkısı ''Bu Gece Boş Ver''i yayınlayan ''Bahadır Tatlıöz''ün; yeni yaşımın ve yeni dönemimin simgesi diye nitelendirdiği şarkısının sözü ve düzenlemesi kendisine ait olurken müziğinde ise Bahadır Tatlıöz ve Cüneyt Yamaner'in imzası yer alıyor.

Doğum gününde müzikseverlerle buluşan ''Bahadır Tatlıöz''; günün güzel enerjisine ve yoğun duygusuna eşlik eden şarkının tılsımına çok inandığını ve dinleyen herkese uğur getirerek yüreğini aydınlatmasını diledi.

Klip yönetmenliğini yine kendisinin üstlendiği projenin çekimleri 2 gün sürdü. Merak uyandıran detayların yanı sıra hikayesiyle sürükleyen klibe etkileyici görseller de eşlik edince ortaya görsel bir şölen çıktı.

''Bahadır Tatlıöz''ün yeni projesi ''Bu Gece Boş Ver'' Sony Music Türkiye etiketiyle tüm müzik platformlarında ve klibi Bahadır Tatlıöz YouTube kanalında yayında.

SİMGE, ICARDİ’YE SESLENDİ: “HOŞ GELDİN”

Dün akşam Denizli’nin Tavas ilçesinde verdiği konserde binlerce hayranına en güzel şarkılarını söyleyen Simge, Galatasaray’a geri dönenen Arjantinli yıldız Mauro Icardi’yi unutmadı. Koyu Beşiktaşlı olan Simge “Müzik birleştiricidir” sözleriyle mesaj verdi…

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi takımıyla sözleşmesini yenilemiş ve geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye dönmüştü. Taraftarın artık kendisiyle özdeşleşen ‘Aşkın Olayım’ şarkısıyla karşıladığı Icardi’nin dönüşüne Simge de kayıtsız kalmadı. Simge, dün akşam Denizli’nin Tavas ilçesinde verdiği konserde daha önce Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında bir araya geldiği Icardi’ye “Hoş geldin” diye seslendi.

Simge “Koyu bir Beşiktaşlıyım ama Icardi ve Galatasaray’ın da kalbimde yeri ayrı. Tribünlerde sadece 'Aşkın Olayım'ı değil, 'Öpücem'i de duyuyorum. Ne mutlu bana! Müzik birleştiricidir, hepimizi bir araya getirir. Şarkılar şifadır, mutluluktur" sözleriyle mesaj verdi.

Tekstiliyle ünlü Tavas’ın Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık Simge’ye, özel dokuma bir ipek şal hediye etti. Şalı başına örten Simge konser boyunca çıkarmadı. Bu yaz konserden konsere koşan Simge 30 Ağustos’ta Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda sahne alacak.

DİCLE, 'BENİM OL'LA YAZA ENERJİ KATACAK...

Pop Müziğin başarılı ismi Dicle Olcay, yeni single çalışması 'Benim Ol' la yaza enerji katacak... Dicle Olcay, sözü Yase, Müziği Aerro- Yase Düzenlemesi Aerro'ya ait olan 'Benim Ol' adlı yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu.

Haftanın 4-5 günü canlı performansları ile sahnelerde fırtına gibi esen Dicle, yeni şarkısı ile hayli iddialı... Sahnesinde geniş repertuarı ile dinleyicilerden tam not alan Dicle Olcay, yeni şarkısında da müzikseverlerin geri dönüşlerini heyecanla beklediğini söyledi. 'Benim Ol' şarkısının yönetmenliğini Melih Kun'un üstlendiği şarkı da danslarıyla dikkat çeken Dicle, 'Sahne tozunda büyüdüm tecrübe kazandım şimdi sıra daha büyük konser alanlarında müzikseverlerle buluşup şarkılarımı hep bir ağızdan seslendirmekte' diye konuştu.

Dicle Olcay, 'Benim ol isimli şarkısının ardından sürprizlerine devam edeceğini belirtti. Başarılı sanatçının 'Benim Ol' şarkısı tüm dijital platformlarda yerini aldı.

SILA SAHNE TARZIYLA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Sıla, önceki akşam Kerkisolfej'in düzenlediği BtcTurk 10.Yıl konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro’da bu yaz ikinci kez sahne aldı.

Yaz turnesine yoğun bir tempo ile devam eden Sıla, yoğun istek üzerine Bodrumlu sevenleriyle bir kez daha buluştu. Besteleriyle ve söylediği şarkılarla milyonların gönlünde taht kuran ünlü sanatçı, sahneye çıktığı leopar desenli gömleği ve yırtık kot pantolonu ile oluşturduğu sahne tarzıyla da çok beğenildi.

Bodrum Antik Tiyatro’da konser verdiğinde çok mutlu olduğunu dile getiren Sıla “Artık ben de Bodrumlu sayılırım buranın tarihi açısından ayrı bir keyif.” dedi. Eşsiz performansının yanı sıra sahnesine kurduğu dijital ekranlar ve muhteşem ışık şovlarıyla da hayranlarına unutulmaz gece yaşatan Sıla, dillere marş olmuş şarkılarını binlerce hayranıyla hep bir ağızdan seslendirdi.

MAVI BONCUK GÖKSEL

Türk pop müziğinin en önemli yorumcu ve kadın şarkı yazarlarından Göksel, 28 Temmuz Cuma akşamı İstanbul’un yeni mekanı Artİstanbul Feshane’de hayranları ile buluştu. Yaz başından beri yoğun bir konser programı içinde olan Göksel, enerjisi ve şarkıları ile yine büyük ilgiyle karşılanan bir performansa imzasını attı.

Bir yandan da şarkı üretimlerine devam eden Göksel, yayımlanan teklilerle müzik listelerinin de zirvesine yerleşti.

Her konserinde şarkıları ve sesiyle bambaşka bir atmosfer yaratan, görselliğin yanında enerjisiyle de izleyenleri kendine hayran bırakan Göksel, Feshane konserine yeni hitlerinden Burda Kalayım’la başladı.

Güzelliğiyle de göz kamaştıran Göksel, 10 bin kişinin hınca hınç doldurduğu Feshane’de 2 saate yakın muhteşem bir performans sergiledi.

Özlem Kaya imzalı mavi pullu bir elbise giyen Göksel, unutulmaz Türk müziği şarkılarından Mavi Boncuk’u soylerken ‘Bu gecenin mavi boncuğu olmak istiyorum, hepinize uğurlar getirmek istiyorum’ dedi.

Seyircisi ile sıcak diyaloglar kuran, dans eden, sevilen şarkılarının haricinde geçmişten günümüze köprü kurduğu renkli repertuvarıyla büyük coşku yaşanmasını sağladı.

İzmir Açık Hava’da bir denizkızı..

Pop müziğin kraliçesi Gülşen önceki akşam İzmir Kültürpark Açık Hava sahnesinde sevenleriyle buluştu.

Dinleyicilerin yoğun ilgisi ile hınca hınç dolan konserde Gülşen, şarkıları performansı ve görünümüyle yine muhteşemdi.

Farda imzalı özel tasarım gümüş istiridye ve balık temalı büstiyeri ve eteğiyle adeta deniz kızı olarak sahneye çıkan sanatçı 2 saat süren unutulmayacak bir konsere imza attı.

Sanatçı yaz boyu Türkiye genelinde vereceği ve merakla beklenen açık hava konserlerine hazırlanıyor.

Hakan Ki "DEPRESİF" İle karşımızda

Pop Müziğinde adından son dönemlerde oldukca fazla söz ettiren genç kızların gözdesi Hakan Ki kısa bir aradan sonra yeni şarkısı “Depresif” ile sevenleriyle buluştu. Bir önceki çalışmaları “Bencil” , “Gitme Lütfen” ve “Adın Batsın” ile büyük başarı elde eden sanatçı şu sıralar yeni şarkısı ile müzik listelerini zorlayacak.

İNSAN İLİŞKİLERİ ÇOK ZORLAŞTI

Yeni şarkıda depresif bir profil çizen Hakan Ki , “Günlük hayattaki ilişkilerin zorlaştığı ve gergin bir toplum haline gelindiğini belirtmektedir. Haliyle bu durum ikili ilişkileride etkilemekte, fazla alıngan , fazla gergin ve depresif haller yaşanmaktadır. Bu şarkının hikayeside tam olarak bu durumu özetlemektedir. Herşeyin çok güzel olmasını istiyoruz ama bir çaba sarfetmiyoruz. Sonuç olarak hep haklı olduğumuzu sanıyoruz. Hak vermeyi, karşımızdakini anlamayı bilmiyoruz” der.

İREM DERİCİ: “ŞOV NASIL YAPILIR GÖSTERECEĞİM”

İrem Derici 18 Ağustos’ta Maximum Uniq Açıkhava’da, 9 Ekim’de Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda konser verecek. Planladığı şovlar için hazırlıklara başlayan Derici bu iki dev organizasyon için şimdiden kampa girdi

Bu yazın en çok konser veren isimlerinin başında gelen İrem Derici önceki gün Bodrum, Türkbükü’ndeki bir beach club’da sahne aldı. Seyircisiyle sohbet eden Derici yaz sezonunu 9 Ekim’de Harbiye Açık Hava’da vereceği konserle kapatacağını, öncesinde 18 Ağustos’ta Maslak’taki Maximum Uniq Açıkhava’da da Avrupa standartlarında şovlar içeren bir konserle daha sevenlerinin karşısında olacağını müjdeledi.

Bu iki dev konser için kampa giren İrem Derici sıkı bir diyete başladı. Sahnede yüksek performanslı bir gösteri sunabilmek için her gün yaptığı sporun saatlerini arttırdı. Bir yandan provalara başlayan İrem Derici konserler dışında tüm vaktini spora ve koreografi çalışmalarına ayırdı. Sürekli dans ettiğini söyleyen Derici iki konser için farklı konseptlerde sürprizlerle dolu dev birer şov sunacak.

Konserleri için gösterişli kıyafetler hazırlatan İrem Derici bugüne dek ödül törenlerinde ve önceki Harbiye Açık Hava konserlerinde unutulmaz performanslara imza atmıştı. Çıtayı iyice yükselten ve sürprizleri merakla beklenen Derici “Şov nasıl yapılır yeniden göstereceğim” dedi.

Yeşil Adam ve Mor Narpın ödüllerine yenisini ekledi!

2023 yılında düzenlenen ödül gecelerine bir yenisi daha eklendi. Sanatçıların ,Oyuncuların , Basın mensuplarının ve Iş İnsanlarının katılımları ile düzenlenen Altın Halka Ödülleri sahiplerini buldu. Gece de Son dönemde aldıkları ödüller ile dikkatleri üzerlerine çeken Mor Narpın ve Yeşil Adam ödüllerini gecenin sunucularının elinden aldı.

İzmir Buca'da Olimpiyat Yüzme Havuzları Konferans Salonunda gerçekleşen Altın Halka Ödüllerinde Yeşil Adam , Mor Narpın "Yılın En Başarılı Çıkış Yapan Müzik İkilisi " Ödülünü aldı.Gece de Mor Narpın giydiği kıyafeti ile tüm dikkatleri üzerinde topladı.Yeşil Adam ve Mor Narpın , CanKan gibi ünlü isimler ile gecede sohbet ettiler.

Yeşil Adam ve Mor Narpın gecede kendileri ile resim çekilmek isteyenleri kırmadı.Geceye katılan İş İnsanı Erdoğan Bey Mor Narpın'a kızı Elif'in Yeşil Adam ve Mor Narpın'ın büyük hayranı olduğunu " Yağmur Yağmur " şarkılarını dinlediğini geceye katılacaklarını önceden bilme imkanını olsaymış kızını da getireceğini Mor Narpın'a ve Yeşil Adam'a söyledi.Gece ünlülerin, İş insanlarının ve oyuncuların konuşmalarını yapıp ödüllerini alması ve dans gösterileri ile sona erdi.