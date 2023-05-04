İSTANBUL- Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı’nın işletmecisi İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. iştiraklerinden TAYA Ağırlama Hizmetleri & Perakende Grup CEO’luğuna Sadettin Cesur atandı. Cesur’un ayrıca, İGA İstanbul Havalimanı yeme içme alanlarının tek işletmecisi konumundaki Tum İçtur Kiralama Yönetim ve İşletme Hizmetleri A.Ş. (TUM) bünyesinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de yürüteceği açıklandı.

Bölgedeki en önemli aktarma merkezi olma özelliğini taşıyan İstanbul Havalimanı’nın işletmecisi olan İGA, Sadettin Cesur’un 1 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla “TAYA Ağırlama Hizmetleri & Perakende Grup CEO’su” ve “TUM Yönetim Kurulu Üyesi“ olarak göreve başladığını duyurdu.

Çalışma hayatına 1991 yılında Çınar Otel’de başlayan Cesur, sırasıyla Parksa Hilton, Conrad İstanbul, Four Seasons Sultanahmet, Tepe Grubu Billingtur Catering’de Yiyecek ve İçecek Hizmetlerinde Üst Düzey Yönetici pozisyonlarında görev aldı ve akabinde 1999 yılında BTA Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizmetleri’nin kurucu ekibine Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Cesur 13 yıl boyunca şirketin İcra Kurulu Başkanı/CEO’su olmak üzere 25 yıl süreyle aynı grupta Türkiye, Gürcistan, Suudi Arabistan, Makedonya, Tunus, Umman, Letonya ve Hırvatistan’da bulunan toplam 17 havalimanında yiyecek içecek hizmeti yönetimi, Cakes&Bakes ve BTA Sealines üretim tesisleri kurulum ve yönetimi başarılarına imza attı.

HABER: BÜLENT ÇAMCI