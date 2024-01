Haber: Damla Oya Erman

Swift'in bu özel ceketi, Kelce'nin giydiği bir modeli andırıyor ve dikkat çeken bir detay içeriyor: "Tay-Tay" takma adı ceketin üzerine işlenmiş durumda. Hayranlar, Swift'in bu detayla kendi takma adına gönderme yapmasını sosyal medyada sevinçle karşıladı.

Kelce, Swift'e olan sevgisini ve takdirini daha önce "New Heights with Jason and Travis Kelce" adlı podcast'lerinde dile getirmişti. Podcast'te abisi Jason Kelce, Travis'in kariyerindeki başarılarına dikkat çekerken, Swift'in sosyal medyada yaptığı destekleyici paylaşımlara vurgu yapmıştı. Travis Kelce, Swift'e teşekkür ederek, "Chiefs'in sayfasında bizi desteklediğin için minnettarım" demişti.

Swift, aynı zamanda Kelce'nin oyunlarını düzenli olarak izleyerek profesyonel destek gösteriyor. Bu durum, NFL'e beklenmedik bir reyting artışı getirirken, çiftin ilişkisi hayranlar arasında daha da popüler hale geliyor.

Taylor Swift, geçtiğimiz yıl aldığı Time Yılın Kişisi ödülüne eşlik eden bir röportajda, "Futbolun ne kadar harika olduğunu anladım. Tüm hayatımı kaçırmışım gibi hissediyorum" şeklinde espri yaparak futbola olan ilgisini dile getirmişti.