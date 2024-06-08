Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen ÇEVREFEST'e “Platin Sponsor” olarak katılım sağlayan TAYRAŞ, çevreye verdiği önemle dikkat çekiyor.

"Hepimizin Bir Dünyası Var" temasıyla 9 Haziran'a kadar sürecek organizasyonda AA muhabirinin sorularını yanıtlayan TAYRAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkanı Afşin, şirket olarak çevre temalı etkinliklere büyük önem verdiklerini, Sıfır Atık ilkesiyle ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Hissedarlarla yurt dışında ikamet ettikleri sıralarda, çevre nezdinde Avrupa Birliği müktesebatında doğan bazı projeleri araştırdıklarını ve Türkiye'de kullanım ömrünü tamamlamış madeni yağların nitelikli ayrımlaştırılmadığını gördüklerini kaydeden Afşin, 2011 yılında bu alanda şirketlerini kurarak altyapı çalışmalarıyla bugünkü günlere geldiklerini söyledi.

"İleri dönüştürüyoruz"

Kullanım ömrünü tamamlamış madeni yağları toplayarak gelişmiş teknolojilerle rafine ettiklerini ve katma değeri yüksek bir ürüne dönüştürdüklerini kaydeden Afşin, "(Atık yağları) rafine ederek, sloganımızı, 'İleri dönüşüm, iyiye dönüşüm.' olarak adlandırıyoruz. Ülke genelinde toplamış olduğumuz atık yağları geri dönüşüm yerine, modern ve temiz teknolojilerle prosesten geçirip rafine ederek, ileri ve iyiye dönüştürüyoruz." dedi.

Türkiye'ye yıllık 700 bin tonun üzerinde ithalatı yapılan baz yağın olduğunun ithalatı olduğunu belirten Afşin, "Bu durumun yaklaşık 1 milyar 200 milyon dolara tekabül ettiğini ve bu miktarın ülkemizden yurtdışına ithalat bedeli olarak ödendiğini ve önemli bir cari açık oluşturduğunu belirtti. Ülke olarak biz bu ithalatın hem kaynaklarımızın yönetimi hem de cari açığımızın azaltılarak ülkemize nasıl değer kazandırırız konusuna hep birlikte bakmamız gerekir. Nitelikli ve sürdürülebilir üretim hedefiyle gerekli analizleri yapıp, fizibiliteleri oluşturarak bu kapsamda uygun teknolojiyi de geliştirerek ülkemize bu değeri katmış olduk. Bugün, Bilecik Osmaneli'nde bulunan TAYRAŞ Baz Yağ Rafineri tesisimizde yıllık, 45-50 milyon dolarlık değer oluşturuyor ve üretmiş olduğumuz katma değeri yüksek ürünü bir çok ülkeye ihraç ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Projemizin ikinci etabına 2025’in ilk çeyreğinde başlanacak "

Afşin, TAYRAŞ'ın hedeflediği projenin ilk etabını yaklaşık 105 bin metrekarelik bir alanda Osmaneli'nde kurduğunu, ikinci etaba ise daha geliştirilmiş bir teknolojiyle, 2025 yılının ilk çeyreğinde yatırıma başlayacaklarını belirtmiştir.

Kapasiteyi artırdıklarında ülkeye ekonomik açıdan daha fazla katkı sağlayacaklarının altını çizen Afşin, "İkinci tesisimizle beraber 190 bin ton/yıl ulaşacak olan kapasitemizle birlikte yıllık sağladığımız katma değerin 50 milyon dolardan yeni projeyle 100 milyon dolar totalde ise 150 milyon dolar seviyelerine ulaşacağını umuyoruz.”

"Çevre bizim geleceğimiz"

TAYRAŞ rafinerisini üç önemli başlığa göre tasarladıklarını belirten Afşin, "Ana değerlerimiz çevre, sıfır atık ve nitelikli üretim, sürdürebilirlik ilkesiyle beraber sloganımız olan ileri dönüşüm, iyiye dönüşümdür. Bu ilkelerle nitelikli üretim gerçekleştirdiğimizde geliştirerek katma değer oluşturmaya devam edeceğiz. Niteliksiz üretimler çevreyi adeta zehirliyor. Biz de kendimizi zarar görmüş bir çevrenin içerisinde yaşarken buluyoruz. Temiz bir geleceği oluşturmak için öncelikle temiz üretim gerekiyor ve bunun sürdürebilirliği çok önemli. Biz kendi üretimimizde bunu sağladık. Çevre bizim geleceğimiz. Temiz bir toplumun oluşması için önce çevreden başlanması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Ürettikleri ürünlerin, petrolden üretilen baz yağ ürününe kıyasla 70 bin ton daha az karbon ayak izine sahip olduğunu vurgulayan Afşin, sürdürülebilirlik, yeşil ekonomi, sıfır atık, inovasyon kavramlarının şirketlerinin "varoluş kültürü" içinde yer aldığını bildirdi.

Mehmet Afşin, tesislerinin tamamen çevre dostu olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

Rafineri prosesimiz baz yağlar dışındaki tüm yan çıktıları ürün ya da enerji olarak değerlendirecek şekilde tasarlanmıştır. Yani sıfır atık ilkesine yüzde yüz uygun ve cevre dostu olan bir teknoloji olarak tasarlanmıştır. Kullanım ömrünü tamamlamış madeni yağların, proses aşamasındaki oluşan off-gazlar yüksek derecede insilatörden geçirilerek ve sıfır emisyon teknolojisiyle yakarak elde ettiğimiz ısıyı enerjiye dönüştürüyoruz. Bu sayede üretim sürecimizde doğayı kirletmeyen teknolojiler kullanarak, çevreye ve karbonsuzlaşmaya somut ve pozitif değerler katıyoruz. "

Rafinasyon sırasında kullandıkları teknolojiden de bahseden Afşin, "Biz dünyadaki gelişmiş teknolojileri ve hidro-işlem tekniğini kullanıyoruz. Rafinerimizde saatte 500 metreküp hidrojen üretiyoruz. Bunun bir bölümünü doğalgazdan, diğeri bölümünü ise elektrolizden temin edecek şekilde ve bu süreci yenilenebilir enerji ile entegre ederek tamamen yeşil üretim teknolojilerini rafinerimizde uyguluyoruz.

Bu alanda Türkiye’nin tek entegre rafinerisiyiz. Dolayısıyla temiz enerjiyle temiz üretim yapıyor ve çevreye fayda sağlıyoruz." yorumunda bulundu.

TAYRAŞ olarak istihdama da önem verdiklerini vurgulayan Mehmet Afşin, 40 yüksek mühendis olmak üzere 320 nitelikli personellerinin olduğunu, aynı zamanda genç yetenekler olarak da adlandırdığı yeni mühendisleri eğiterek ve kariyerlerini ilerleterek kendi insan kaynaklarını oluşturduklarını sözlerine ekledi.