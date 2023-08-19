Haber: Mert Osman Erman

TAYVAN- Tayvan Savunma Bakanlığı, yaklaşık 26 Çin uçağının Tayvan Boğazı'nın orta hattını geçtiğini belirtti.

Bakanlık, Pekin'in Tayvan'ın yaklaşan seçimlerini etkilemeye çalıştığını söyledi.

Çin, tatbikatların güçlerinin "savaş koşullarında" savaşma yeteneğini test edeceğini belirtti, devlet medyasına göre.

Halk Kurtuluş Ordusu, "Tayvan Adası çevresinde deniz ve hava kuvvetlerinin ortak hava ve deniz devriyeleri ile askeri tatbikatlarını başlattı" dedi, askeri sözcü Shi Yi Xinhua'ya göre.

Bu tatbikatlar, "Tayvan bağımsızlığı" ayrılıkçılarının yabancı unsurlarla işbirliğine ve provokasyonlarına karşı "sert bir uyarı" olarak hizmet edecektir, diye ekledi.

Bu, Tayvan'ın başkan yardımcısı William Lai'nin yakın zamandaki Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinin Çin'in öfkesini takip etti. Çin, daha önce Nancy Pelosi'nin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olduğu sırada Tayvan'ı ziyaret ettiği geçen yıl büyük askeri tatbikatlar başlatmıştı ve yine Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen'in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile Kaliforniya'da buluştuğu zaman da aynısını yapmıştı.

Önümüzdeki Ocak ayında yapılacak olan Tayvan'ın başkanlık seçiminde önde gelen adaylardan biri olan Lai, Paraguay'a bir gezide Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret ediyordu.

Çin, Bay Lai'nin bir "sorun çıkaran" kişi olduğunu ve "ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumak için kararlı önlemler alacağını" söyledi.

Çin'in adanın egemenliği iddiasına rağmen, Tayvan kendini yönetmektedir. Tayvan, Çin'in askeri tatbikatını "mantıksız ve provokatif davranış" olarak nitelendirdi.

Tayvan, "uygun güçleri" göndererek "pratik eylemlerle" yanıt vereceğini söyledi ve milli ordunun durumu "katı şekilde kontrol altında tutmak" için keşif yöntemleri kullandığını ekledi.

"Tepki olarak yapılan bir askeri tatbikat, Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı sadece desteklemez, aynı zamanda (Çin'in) militarist zihniyetini vurgular ve askeri genişleme hegomanyasını onaylar," Tayvan Savunma Bakanlığı dedi.

Tayvan'ın dışişleri bakanı, Çin'in askeri tatbikatlarının Tayvan'ın seçimlerini etkilemeyi amaçladığını söyledi.

"DVR'nin Tayvan'ın yaklaşan ulusal seçimini şekillendirmek istediği açıkça belli. Eh, bu vatandaşlarımızın kararına bağlı, kapı komşusunun değil," Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, eski adıyla Twitter'da söyledi.

Tayvan'ın başkenti Taipei'deki bazı sakinler, Çin'in faaliyetlerinden fazla endişelenmediklerini söyledi.

"Halı gösteri gibi geliyor, gerçek bir saldırı başlatmak oldukça imkansız olurdu (Çin için). Yine de mümkün ama gerçekleşmesi oldukça zor olmalı," Huang Chung-en BBC'ye söyledi.

Chou-Yu-Hsuan, bir savaşın olmayacağını düşündüğü için "korkusuz" olduğunu söyledi.

"Çinliler uzun süredir bunu söylüyorlar. Benim hissim, gerçek bir savaş çıkarsa birçok problem olacağı yönünde. Üstelik Amerika var," diye ekledi.