Haber: Mert Osman Erman

Nijerya'nın TB Joshua'sının ölümünden sonra, başta tecavüz ve zorla kürtaj olmak üzere, kilisenin gizemli Lagos kampüsünde neredeyse 20 yıl boyunca yaşanan dehşetlerle ilgili iddiaların bulunduğu BBC'nin ortaya çıkardığı araştırmada, 5'i İngiliz olmak üzere birçok eski Sinagog Milletleri Kilisesi (SCOAN) üyesi yer alıyor.

Scoan, iddialara yanıt vermedi, ancak daha önceki iddiaların temelsiz olduğunu söyledi. TB Joshua, 2021'de ölen büyük bir takipçi kitlesi bulunan karizmatik bir vaiz ve televangelistti.

BBC'nin iki yıl süren araştırmasının bulguları şunları içeriyor:

Joshua tarafından gerçekleştirilen fiziksel şiddet veya işkenceye dair onlarca tanık ifadesi, çocuk istismarı vakaları ve insanların kamçılanıp zincirlendiği durumlar dahil

Joshua tarafından cinsel saldırıya uğradığını söyleyen birçok kadın, bazıları yıllarca kilise içinde tekrarlanan tecavüzlere maruz kaldıklarını iddia ediyor

İddiaya göre Joshua'nın gerçekleştirdiği tecavüzlerden sonra kilisede zorla kürtaj yapan birçok kadın, bunlardan biri beş kürtaj geçirdiğini söylüyor

Dünya genelinde milyonlarca kişiye yayınlanan "mucize iyileştirmelerini" Joshua'nın nasıl sahte yaptığına dair çok sayıda ilk elden ifade bu iddiaların bir kurbanı olan İngiliz bir kadın olan Rae, 2002'de 21 yaşında Brighton Üniversitesi'ndeki derecesini terk edip kiliseye alındığında, bir "öğrenci" olarak geçen 12 yılını Lagos'taki labirent benzeri beton kampüsünde geçirdi. "Hepimiz cennette olduğumuza inanıyorduk, ama cehennemdeydik ve cehennemde korkunç şeyler oluyordu," dedi.

Scoan, dünya genelinde bir takipçi kitlesine sahip ve Emmanuel TV adlı bir Hristiyan televizyon kanalını işletiyor. 1990'ların ve 2000'lerin başlarında, Avrupa, Amerika, Güneydoğu Asya ve Afrika'dan on binlerce hacı, "mucize iyileştirmeler" yapan Joshua'yı görmek için Nijerya'daki kiliseye gitti. En az 150 ziyaretçi, genellikle on yıllarca, onun Lagos'taki kampüsünde onunla birlikte yaşadı.