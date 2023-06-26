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Adıyaman Valiliğini ziyaret ederek AFAD Koordinasyon Toplantısı'na katılacak Kurtulmuş, konteyner ile prefabrik kent ziyaretinin ardından Örenli Mahallesi'nde TOKİ Deprem Kalıcı Konutları inşaat alanına incelemede bulunacak.

Bayrama Kahramanmaraş'ta girecek olan Kurtulmuş, bayram namazını Kahramanmaraş Tanrıverdi Camisi'nde kılacak, burada vatandaşlarla bayramlaşacak.

Kahramanmaraş Kapıçam Mezarlığı ziyaretinin ardından Karacasu Konteyner Kenti'nde depremzede lerle bir araya gelecek Kurtulmuş, daha sonra Kurtlar TOKİ Evleri'nde depremzede ailelerin evlerine ziyarette bulunacak.

İlk olarak Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edecek Kurtulmuş, burada 6 Şubat'ta yaşanan deprem sonrasında kentte yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alacak.

Kurtulmuş, bayram programı kapsamında Kahramanmaraş ve Adıyaman'a gidecek.

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