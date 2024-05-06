Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Uslu başkanlığında toplandı.

Uslu, gündeme geçmeden önce yaptığı açıklamada, komisyonun çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Toprak altında kalan iki işçinin daha naaşına ulaşıldığını hatırlatan Uslu, bölgedeki arama çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Atay Uslu, "Bugün saat 23.55 uçağıyla Erzincan'a geçeceğiz. Yarın ve çarşamba günü bölgede olacağız. İki gün süresince İliç'te maden ocağında incelemelerde bulunacağız, madenci kardeşlerimizi, teknik heyeti dinleyeceğiz." dedi.

Komisyonun Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin ortak kararı ile kurulduğunu söyleyen Uslu, Komisyonun hızlı şekilde çalışmalarına başladığını aktardı.

Amaçlarının, ihmallerin ortaya çıkarılması ve benzer kazaların yaşanmaması için alınacak tedbirleri belirlemek olduğunu vurgulayan Uslu, güvenli ve sürdürülebilir madencilik politikasının oluşturulması için de çalışacaklarını ifade etti.

Komisyon Başkanı Uslu'nun açıklamalarının ardından Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Akif Balta ve DSİ yetkililerinin sunumuna geçildi.