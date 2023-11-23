TBMM, Türkiye ve bazı Avrupa ülkelerinde parlamentoların yenilenme oranları araştırıldı.

14 Mayıs'taki 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde üyelerinin büyük çoğunluğunu yenileyen TBMM'nin 600 üyesinden 332'si yeni isimlerden oluşuyor.

Araştırmaya göre, ilk kez seçilen milletvekili oranı bakımından birinci sırayı yüzde 58'lik yenilenme oranıyla Letonya alırken, onu yüzde 55'lik yenilenme oranıyla TBMM takip ediyor.

Türkiye'yi sırasıyla Slovenya, Fransa, Belçika, Hollanda, Çekya, İtalya, Malta, Sırbistan, Estonya ve Almanya izliyor.

Slovenya'da 90 olan parlamento üye sayısının 48'ini, Fransa'da 577 olan parlamento üye sayısının 298'ini, Belçika'da 150 olan parlamento üye sayısının 73'ünü, Hollanda'da 150 olan parlamento üye sayısının 69'unu, Çekya'da 200 olan parlamento üye sayısının 89'unu, İtalya'da 400 olan parlamento üye sayısının 178'ini, Malta'da 79 olan parlamento üye sayısının 34'ünü, Sırbistan'da 250 olan parlamento üye sayısının 102'sini, Estonya'da 101 olan parlamento üye sayısının 39'unu, Almanya'da 736 olan parlamento üye sayısının 281'ini ilk kez seçilen üyeler oluşturuyor.

Öte yandan parlamento üyelerinin Litvanya'da yüzde 35'i, İrlanda'da yüzde 30'u, Portekiz'de yüzde 30'u, Danimarka'da yüzde 29'u, Avusturya'da yüzde 28'i, Finlandiya'da yüzde 28'i, İsveç'te yüzde 23'ü, Macaristan'da yüzde 23'ü, Birleşik Krallık'ta yüzde 22'si, Romanya'da yüzde 18'i ilk kez seçilen milletvekillerinden oluşuyor.

Yunanistan ise yüzde 13 olan ilk kez seçilen milletvekili oranıyla sonuncu sırada yer alıyor.