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İSTANBUL (AA) - TCMB 'nin söz konusu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre, verilen izin kapsamında TRPOS Ödeme Kuruluşu AŞ, ödeme aracı kabul yetkisiyle sınırlı olmak üzere ödeme hizmetleri sunacak.

Almanya'da belediyeler geçen yıl köpek vergisinden rekor gelir elde etti

Almanya'da belediyeler geçen yıl köpek vergisinden rekor gelir elde etti

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