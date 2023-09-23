New York

Ömüraliyev, New York'ta AA muhabirinin gündeme dair sorularını yanıtladı.

Karabağ'daki sözde seçimlere ve Azerbaycan'ın 19 Eylül'de başlattığı antiterör operasyonuna yönelik soruyu yanıtlayan Ömüraliyev, Karabağ'ın Azerbaycan egemenliğinde olduğunu vurgulayarak, "Karabağ, tabii ki Azerbaycan'ın bir parçası, aynı zamanda da Türk dünyasının da bir parçası." ifadesini kullandı.

TDT Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na değinen Ömüraliyev, "Gündemimizdeki konulardan biri de BM Genel Kurulu gözlemci statüsüydü." bilgisini verdi.

Ömüraliyev, önceki New York ziyaretinde ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini hatırlatarak, bu ziyaretinde Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi ile görüştüğünü kaydetti.

Afrika Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) yetkilileriyle de bir araya geldiğini aktaran Ömüraliyev, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ile yüksek düzeyli bir toplantıda yer aldığını söyledi.

Ömüraliyev, "Caspian Policy Center" isimli düşünce kuruluşunda düzenlenen bir etkinliğe konuşmacı olarak katıldığını belirterek, tüm buluşmalarda muhataplarını TDT'nin faaliyetleriyle ilgili bilgilendirdiğini ifade etti.

TDT üyesi devletlerin gayrisafi yurt içi hasılası 1,2 trilyon dolara ulaştı

Teşkilatın sadece bölgesinde değil, dünya çapında faaliyet gösterdiğinin altını çizen Ömüraliyev, "Teşkilatımız daha fark edilir hale geliyor ve tüm taraflara ilgi gösteriyor." dedi.

Ömüraliyev, TDT üyesi Türk devletlerinin 170 milyonun üzerinde nüfusu olduğunu, ancak dünyadaki toplam Türk milletinin nüfusunun 300 milyonu aştığını vurgulayarak, TDT üye ülkelerinin gayrisafi yurt içi hasılasının 1,2 trilyon dolara ulaştığını kaydetti.

Üye ülkelerin enerji kaynakları bakımından zengin olduğunun altını çizen Ömüraliyev, ülkelerin birlikte güçlü olduğunu dile getirdi.

Ömüraliyev, gelecek nesillere karşı sorumlu olduklarına işaret ederek, "Ülkelerimiz tarihimizi, kültürümüzü, dilimizi korumak için beraber çalışıyor." ifadesini kullandı.

TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, sözlerini "Kazakistan'da düzenlenecek 10. TDT Zirvesi'nin önemli olduğunu" belirterek tamamladı.

AA