Tekâmül bir insanın gelişerek yaşadığı olgunlaşmadır. Tekâmül bir süreçtir ve bu süreçte birey değişmekte, dönüşmektir. Tekâmül yolunda birey yeniden doğmaktadır ve mutluluğun zirvesine ulaşmaktadır.

Aydınlanmış insan an be an tekâmül yolunda kendisini geliştirmektedir. Böylece aydınlanmış birey en üstün bilinç düzeniye erişir. Tekâmül bir akıştır ve tekâmül etmek akışta olmak demektir. Tekâmül yolunda birey birçok özel yetilere sahip olur. Koşulsuz sevgiyi yaşayarak, bilgelik yolunda ilerler. Böylece farkındalık düzeyi yükselir, birey şimdiki an'ın huzur ve mutluluğunu yaşar.

Dünya Değişim Akademisi'nde "Tekâmül Sanatı" Değişim Programı sayesinde özgüven yükselir ve varoluşsal yaşama adım atılır. Varoluşsal yaşamda özgürlük deneyimlenir. İçsel çatışmalar sona erer ve birlik, bütünleşme, uyum gerçekleşir.

"Tekâmül Sanatı" Değişim Programı”nın işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program sekiz çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırk beş dakika sürüyor. Her çalışmada tekâmül yolunda nasıl istikrarlı bir şekilde yürümeniz ile ilgili derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor. Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Tekâmül değişim, gelişim, olgunlaşma ve dönüşüm sürecidir. Olgunlaşma düzeyi arttıkça içsel farkındalık ve enerji titreşimi de artar. Böylece beden hafifleyerek duygu ve düşünceler yatışır.

Tekâmül yalnızca bilinçli çabalar sayesinde gerçekleşir. Bir insan tekâmül etmek için tekâmül sürecinin ne olduğunu anlamalı, kavramalı, çabalamalı ve tekâmül yolunda ilerlemelidir. Bu süreçte tekâmül yoluna sadık kalmak çok önemlidir. Tekâmül yoluna sadık kalan bireyin samimiyeti de doğru orantılı şekilde güçlenir.

Her gün düzenli olarak uygulanan değişim ve tekâmül teknikleri sayesinde tembellik ortadan kalkar; birey her an kendini geliştirerek bütünsel bir değişim gerçekleştirir.

Tekâmül yoluna sadık kalarak sapmadan, istikrarlı bir şekilde ilerlerseniz size zarar veren negatif duygu ve düşüncelerinizden de kurtulabilirsiniz. Saf saadetin, mutluluğun ve huzurun tadını çıkarabileceksiniz.

Mutlu değişimler.....