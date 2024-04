Bir insan hayatı boyunca hareket eder ve hareket ederken de yolunu arar. Yaşamak, hareket etmek ve yolda olmak demektir. Yolda olan insan yaşamın tam anlamıyla içindedir.

Yolculuk yaparken en önemli unsur hareket etmektir. Eğer kişi hedef belirlediğinde ve o hedefe ulaştığında o zaman yol biter. Yolculuk biterse yolun sonuna gelinir, o zaman da yaşam biter. O yüzden hedefe ulaştıktan sonra yeni hedefe devam edilirse yolculuk yeniden başlar. Yaşamın devamı için yola ve yolculuğa gerek vardır. Herhangi bir yolu olmayan insan yaşamak da istemez. Yaşamın bir anlamı olmaz.

En anlamlı yolculuk, insanın kendine olan yolculuğudur. Yani içsel yolculuktur. İçsel yolculuk sırasında kişi, kendini sorgular, kendisiyle yüzleşir. Böylece içsel farkındalığı yükselir, hem kendine hem de diğer insanlara olan sevgisi artar. Herkes istisnasız yol arayışındadır. İşte gerçekleştirilen ilk yol, aslında kişinin kendine yaptığı yolculuktur.

Bir insanın insan olması için çabalaması ve kendine doğru bir yol alması gerekir. İçsel yolculuk sayesinde kişi kendini daha iyi tanır ve bilir. Böylece kendini gerçekleştirmek için çabalar ve içsel devrim gerçekleşir. Dünya Değişim Akademisi’nde Değişim Uzmanları aracılığıyla sunulan ‘’Devrim Sanatı’’ Değişim Programı ile tekamül yoluna ilk adımı atacaksınız. Böylece kendinize gerçekleştirdiğiniz rehberlik ile içsel gücünüz de artacak. Yolda yürürken birlik ve bütünleşmeyi hissedeceksiniz. Seçimlerinizi kendiniz yapacaksınız ve zekanızı uyandırarak doğru, isabetli kararlar vereceksiniz. Hatalarınızdan ders alarak, aynı hataları tekrar yapmayacaksınız. Yürüdüğünüzün yolun farkına vardıkça özgürlüğünüz artacak ve korkular, kaygılar, endişe ve üzüntüler azalacak. Neden yaşadığınızın farkına varacaksınız ve yaşamın anlamını idrak edeceksiniz. Gerçekten yaşamanın tadını çıkaracaksınız.

‘’Devrim Sanatı'' Değişim Programı'nın işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program 8 çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırkbeş dakika sürüyor. Her çalışmada “içsel devrim” ile ilgili derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor. Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor. Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Değişim Sanatı sayesinde yolda olmanın, yolda yürümenin ve gerçeğin peşinde olmanın, gerçekle yüzleşmenin, gerçeği öğrenmek için çabalamanın tadını çıkaracaksınız. Yolda özgürce hareket ettiğinizde kendinizden geçerek kendinizi aşacak ve kendinizi bulacaksınız.

Mutlu değişimler..