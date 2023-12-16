7 Ekim 2023’ ten bugüne 17 700 genci, yaşlıyı, kadını, çocuğu; pervasızca acımdan katleden, İsrail’e karşı mücadele eden benim yiğit dindaşlarım Gazzeli/ Filistinli kardeşlerim; unutmayın Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti olarak yanınızdayız.

Şu bir gerçektir ki; “zulümle abad olanın, akibeti berbad olur.”

Benim ilk kıblem Mescid-i Aksa’ya yani benim inanç ve iman vatanıma sahip çıkan kardeşlerim; Filistinliler!

Arap kardeşleri tarafından yalnız bırakılan başı dik kardeşlerim; Filistinliler!

Benim din kardeşlerim; Filistinliler!

Benim çaresiz kardeşlerim; Filistinliler!

Benim Türkiye başka dostu olmayan kardeşlerim; Filistinliler!

Benim hürriyet için, vatan için din için şehit veren kahraman kardeşlerim; Filistinliler!

Benim Peygamberimin mübarek ayağının bastığı toprağının izine sahip çıkan korkusuz kardeşlerim; Filistinliler!

Benim ruhumdaki Allah sevgisini hem madden hem manen cihada dönüştüren can kardeşlerim; Filistinliler!

Benim ruhumu insani şekle dönüştüren Allah’ın ismini yücelere taşıyan genç kardeşlerim; Filistinliler!

Benim iki cihanın nuru olan Peygamberimin Mirac’a gittiği yeri, lekelemek isteyen “Zalimlere” karşı kanını su gibi akıtan kardeşlerim; Filistinliler!

Benim atalarım Selahaddin-i Eyyubi’nin hatırası Kudüs’e sahip çıkan mücahit kardeşlerim; Filistinliler!

Benim atalarım Abdülhamit Han’ın hatırasına sahip çıkan kahraman kardeşlerim; Filistinliler!

Benim milletimin yüzyıldır, ellini üstünde çekmediği ve Filistin’in gerçek sahibi olan kardeşlerim; Filistinliler!

Kendi öz evladının yarası hafif diyerek üzülme fırsatı bulamadan, diğer yaralıyı ameliyat eden doktor kardeşlerim; Filistinliler

And olsun ki; Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türk Milleti olarak yanınızdayız, arkanızdayız. İnanıyorum ki; sizin davanız bizim davamız, sizin evlatlarınız bizim evlatlarımızdır. Sizler bizleri Çanakkale’de; Kut’ul Amare’de; Kanal Harekâtı’nda nasıl yalnız bırakmadınızsa bizlerde sizleri asla yalnız bırakmayacağız.

Biliniz ki; bu zalimlerin yaptıkları katliamlar ve bu zalimlerin aktıkları kutsal Filistinli kardeşlerimin kanları onları boğacaktır.

“Bedr’in Arslanları” kadar şanlı olan kardeşlerim Filistinliler!

Bir zamanlar aç sırtlan kümesi benzeri olan Haçlı ordusu komutanı İngiliz Arslan Yürekli Rişar’ı; “Kedi Yürekli Rişar’a” çeviren “Arslan yeleli Selahaddin” nasıl başarılı olduysa sizlerde inşallah başarılı olacaksınız.

Allah yar ve yardımcınız olsun.

Şehitlere rahmetler, gazilere sağlıklar dileğiyle!..