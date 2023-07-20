Hollanda'nın Rotterdam kentinde 8-21 Ağustos'ta düzenlenecek ve 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota verecek Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını için geldikleri kentte çiçeklerle karşılanan milli takım kafilesi, 21 Temmuz'da ikinci etap kamp çalışmaları için İran'a gidecek.

Başantrenör Metin İdoğ yönetiminde 12 sporcunun yer aldığı kampta idmanlarını sürdürdüklerini anlatan yardımcı antrenör Cengiz Çatal, kampın Hakkari'de düzenlenmesinin önemine dikkati çekti.

Milli takım hazırlıkları konusunda bilgi veren Çatal, şunları söyledi:

"Hakkari'de hayat var. Eski günler geride kaldı. Diğer milli takımlarımızı da buraya bekliyoruz. Kızlarımızın morali çok iyi. Çok iyi çalışmalar yapıyoruz. İnşallah Avrupa'da bunun meyvelerini alacağız. Ayın 21'ne kadar kampımız devam edecek. Burada iki takımla hazırlık maçımız var. Ardından İran'a geçeceğiz. Orada da ikili kapımız var. Ayın 26'sına kadar orada kamp yapıp üç hazırlık maçı yapacağız. Ondan sonra tekrar toplanma kampımız olacak. Son kampla birlikte Hollanda'nın Rotterdam kentindeki şampiyonaya gideceğiz. Milli takımla ilgili kısa, orta ve uzun vadede planlarımız var. Milli takımızı daha iyi yerlere getirmeye çalışacağız."

"Türk kadının neler başarabileceğini göstermek istiyoruz"

Sporculardan Begüm Pusat da Hakkari'de çok verimli kamp dönemi geçirdikleri anlatarak, "Burada çok güzel karşılandık. İnsanları çok sıcakkanlı. Bu kadar sıcak bir ortamla karşılaşacağımı tahmin etmemiştim. Bu, beni çok mutlu etti. Şu an yoğun bir tempoya girdik. Önümüzde de yoğun bir hazırlık süreci olacak. Bizim için önümüzdeki Avrupa Şampiyonası, olimpiyat kotası için de çok önemli. Yüksek hedeflerimiz var. Türk bayrağını en iyi yerlerde dalgalandırmak için buradayız, bunun için savaşıyoruz. Atatürk'ün Türk kadınına verdiği değer doğrultusunda, Türk kadının neler başarabileceğini göstermek istiyoruz." diye konuştu.

8 yıldır milli takımın başarısı için ter döktüğünü belirten Zümeyra Polat ise "Daha önce böyle bir organizasyon burada yapılmadı. İlk kez oluyor. Ben de Hakkariliyim. Takım arkadaşlarımı burada ağırlamak gurur verici. Çok güzel koşullarda ağırlanıyoruz. Buradan da turnuvaya gideceğiz. Hazırlıklarımız sürüyor. İnşallah emeklerimizin karşılığını alırız." ifadelerini kullandı.

Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin de milli takımı kentte ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

AA