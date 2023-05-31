Tekirdağ

Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü "31 Mayıs Dünya Tütünsüzlük Günü" kapsamında bir alışveriş merkezinde sigaranın zararlarının anlatıldığı stant kurdu, burada sigara kullanan vatandaşlara tütün kullanımın zararları anlatıldı, vatandaşlara alışkanlıklarından vazgeçmeleri yönünde telkinde bulunuldu.

Ayrıca sigara kullanma alışkanlığını terk eden 21 kişiye belgeleri takdim edildi.

Aralarında İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı ve sağlık personellerinin bulunduğu grup alışveriş merkezi etrafındaki sigara izmaritlerini topladı.

Toplanan 700'e yakın izmarit çöpe atıldı.

İl Sağlık Müdürü Kalkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, devlet hastanelerinde bulunan sigarayı bırakma polikliniklerine başvuran hastaların yüzde 35'inin alışkanlığından vazgeçtiğini söyledi.

Herkesin hem tütün bağımlılığıyla hem de izmaritlerin yarattığı çevre kirliliğiyle mücadele etmesi gerektiğinin altını çizen Kalkan, "Suyumuzu, toprağımızı, havamızı zehirliyoruz. Bütün bu izmaritleri içtiğimiz her yere atarak, bu zararı artırıyoruz. Bunlara bir dur demeliyiz. Özellikle hastane önlerinde vatandaşlarımızın sigara içmemeleri ve bu kadar yayılma özgürlüğümüzün olmadığını düşünüyorum. Özgürlük bir başkasına zarar vermeye başladığımız yerde özgürlük değildir." diye konuştu.

Sigara içme alışkanlığından kurtulan gümrük memuru Murat Özdemir de 10 yılı aşkın sigara kullandığını ancak aldığı destek sayesinde 3 aydır tütün kullanmadığını belirtti.

AA