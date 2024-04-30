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Adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda 34 yabancı uyruklu kadın ile kadınlara fuhuş yaptırdığı öne sürülen 6 şüpheli yakalandı.

İşletmelerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 7 cep telefonu, hard disk ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

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