Birim Müdürü Doç. Dr. Hayat Topçu, virüsten ve bakteriden ari şekilde üretim yaptıklarını söyledi.

Bölgedeki üreticilerin, Osmanlı çileğini tanıması amacıyla 1,5 yıl önce çalışmalara başladıklarını belirten Topçu, "Osmanlı çileği, Türkiye için önemli, çünkü Türkiye'ye has bir bitki. Meyveleri, taşımaya dayanıksız ancak aroması çok güzel ve değerli. Kokusu bizim için gerçekten önemli bir bitki."dedi.

Topçu, başta Tekirdağ olmak üzere Trakya'da Osmanlı çileğinin tanınırlığını ve devamlılığını sağlamak adına üretim çalışması yaptıklarını vurgulayarak, "Üretilen çileklerimizi seralarımıza aldık. Birimimizde yaklaşık 2 bin çilek fidemiz mevcut. Tüplü şekilde yetiştirmeye devam ediyoruz. Talep eden üreticilerimize ulaştırıyoruz."diye konuştu.

Osmanlı çileğinin tüm özellikleriyle diğer çileklerden farklı olduğuna dikkati çeken Topçu, "Bizim için Osmanlı çileğini değerli kılan, tadı ve aroması. Başka hiçbir çilekte bulunmayan tat, aroma ve kokuya sahip. Bunun için yeni çeşit geliştirmek isteyen özellikle araştırmacılar ve melezleme ıslahı yapan üreticilerimiz, Osmanlı çileğini ana bitki olarak kullanıyor." ifadesini kullandı.

Osmanlı çileğinin daha fazla üretilmesi gerektiğine vurgu yapan Topçu, üretimi arttırarak, tüketicilerin taleplerini rahatlıkla karşılayabileceklerinin altını çizdi.

AA