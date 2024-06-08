Kıraç alanların tarıma kazandırılması amacıyla 1500 dekarda ekimi yapılan lavanta, hem üreticilerin ekonomisine hem de kentin turizmine katkı sağlıyor.

Bitkinin çiçek açmaya başlamasıyla, kentteki lavanta tarlalarında görsel şölen yaşanıyor.

Fotoğraf stüdyosunu andıran tarlaları ziyaret edenler üreticiler tarafından kurulan dekorlarda fotoğraf çektiriyor.

Kentte yaşayanların yanı sıra, yurt içi ve yurt dışında gelen ziyaretçiler de tarlalarda doğayla iç içe vakit geçirip, güzel anılar biriktiriyor.

Lavanta üreticisi Hakan Turgut, bir ay boyunca sürecek mor güzelliğe herkesi beklediklerini ifade ederek, "Bugün de hafta sonu olması dolayısıyla ilgi bir hayli fazla. Burada insanlar fotoğraf çekip, stres atarak mutlu bir şekilde buradan ayrılıyor. Tekirdağ'ın mor renkli tarlaları güzel anılar biriktirmek isteyenleri bekliyor." dedi.

İstanbul'dan gelen Melek Bayuk da lavanta tarlasının insana huzur verdiğini aktardı.

Lavantalar arasında zaman geçirmenin keyifli olduğunu belirten Bayuk, "Burası gerçekten çok doğal bir yer. Burada yan tarafta çilek topladık. Sonra eşsiz güzel bir manzarası olan lavantalar arasında fotoğraf çekildik." diye konuştu.

Gülşen Yiğit de arkadaşlarıyla İstanbul'dan lavanta tarlasında zaman geçirmek için geldiklerini dile getirdi.

Lavanta tarlasında çok güzel fotoğraflar çektiklerini ifade eden Yiğit, burada enerjisi yüksek güzel bir gün yaşadıklarını sözlerine ekledi.