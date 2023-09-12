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Ayrıca teknik direktör Uçar için yarın RHG Enerji Stadı'nda imza töreni düzenlenmesi bekleniyor.

İdman, dar alanda yapılan çift kale maçla sonlandı.

Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde Kayserispor Tesisleri'ndeki antrenmanda, pas ve dar alanda topa sahip olma çalışmaları gerçekleştirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kayserispor , Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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