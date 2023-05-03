İSTANBUL - 2,5 milyon katılımcıyla rekorunu tazeleyen TEKNOFEST, tüm Türkiye tarafından ilgiyle karşılandı. Çeşitli yarışmalarla, gösteri ve etkinliklerle dolu dolu geçen festival, açıldığı andan itibaren ziyaretçilerle dolup taştı. Fatih Belediyesi’nin alanda kurduğu “Bilim Fatih” ve “Kütüphaneler” çadırlarına minikler tarafından ilgi oldukça yoğundu. Etkinliğin son gününde gerçekleştirilen kapanış töreninde, TEKNOFEST İstanbul kapsamındaki teknoloji yarışmalarında dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edildi.

HABER: ERCAN AYDIN