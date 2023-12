Haber: Damla Oya Erman

Business Insider ve YouGov işbirliğiyle yapılan bir Temmuz anketine göre, ankete katılan Z Kuşağı üyelerinin neredeyse üçte biri, teknolojinin ve sosyal medyanın kendilerini biraz veya çok daha yalnız hissettirdiğini belirtti. Bu oran, diğer nesillere kıyasla biraz daha yüksek olup en yüksek oranı temsil ediyor.

Ankete göre, Z Kuşağından olanların %29'u teknolojinin kendilerini yalnız hissettirdiğini ifade etti. Teknoloji ve sosyal medya, yaşlı nesiller arasında daha az kişiyi yalnız hissettiriyor gibi görünüyor. Boomers'ların %13'ü ve Gen X'in %20'si teknolojinin kendilerini yalnız hissettirdiğini söylerken, Silent Generation üyelerinin neredeyse üçte biri, teknolojinin onları daha az yalnız hissettirdiğini belirtti.

Z Kuşağı, teknoloji kaynaklı yalnızlık oranlarında en yüksek orana sahip olabilir, ancak aynı zamanda bu teknolojinin kendilerini daha az yalnız hissettirdiğini belirten katılımcıların oranında da liderlik ediyor. Bu oran, Z Kuşağı için %35 olarak gerçekleşirken, millennial'lar için %27 ve hem Gen X hem de boomers için %22 olarak tespit edildi. Millennials'lar arasında teknolojinin kendilerini daha çok veya daha az yalnız hissettirdiği konusunda bir denge bulunuyor.

ABD Sağlık Hizmetleri Genel Cerrahı Vivek Murthy'nin ifadesiyle son birkaç yıl, "yalnızlık salgını" olarak nitelendiriliyor ve özellikle Z Kuşağı'nı etkiliyor. Harvard Graduate School of Education tarafından Aralık 2022'de gerçekleştirilen bir ankete göre, 18 ila 25 yaş arasındaki Amerikalıların üçte birinden fazlası sık sık, neredeyse her zaman veya her zaman yalnızlık hissediyordu.

Teknoloji, birçok kişi için sürekli olarak insanların hayatlarını görmesi nedeniyle yalnızlığa katkıda bulunan bir faktör olarak öne çıkıyor. Ancak Z Kuşağı'ndan üçte birinden fazlası, teknolojinin kendilerini daha az yalnız hissettirmesine katkıda bulunan bir araç olarak sosyal medyayı kullanmaya devam ettiğini belirtti. Hibrit çalışma modelinin devam ettiği bir dönemde, sosyal medya insanların bağlantı kurma aracı haline gelmiştir.

Birçok Z Kuşağı için ilişkileri sürdürmek ve yalnızlıktan kaçınmak bir maliyete neden oluyor. Business Insider'ın daha önce yaptığı röportajlarda, neredeyse hepsi pandemiden önceki döneme göre şu anda daha fazla para harcadıklarını ifade eden iki düzine Z Kuşağı üyesi yer aldı. Bu harcamalar arasında yıllık binlerce dolara mal olanlar da bulunuyor.

Ayrıca, genç Amerikalılar, bir LendingTree tarafından yapılan 2022 anketine göre, flört etmeye daha fazla para harcıyorlar. Katılımcıların yüzde 20'si, bir akşam yemeği ve film ücretini yükselten enflasyon nedeniyle daha az buluşmaya çıktığını belirtti.