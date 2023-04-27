İSTANBUL AA- Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı.

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, etkinlikte AA muhabirine yaptığı açıklamada, TEKNOFEST heyecanının her yıl büyüdüğünü ifade ederek, "Teknopark İstanbul olarak her zaman olduğu gibi TEKNOFEST içerisinde iki ayrı stantla yer alıyoruz. Biz derin teknoloji merkezi olduğumuz için kendimizi artık buz dağıyla anlatıyoruz. Halihazırda Türkiye'de gördüğümüz birçok büyük teknolojik projenin altyapısında çalışan binlerce mühendis aslında teknoparklarda. Teknopark İstanbul'da da o buz dağının görünmeyen tarafında çalışan binlerce mühendisimiz var." diye konuştu.

Stantlarında ziyaretçilerle bir araya geldiklerini ve TEKNOFEST'te yer alan Uluslararası Buluş Fuarı'nda yer aldıklarını aktaran Topçu, "Uluslararası Buluş Fuarı'na hep 10 patentle geliyoruz, 10 madalyayla dönüyoruz. İddialıyız, bu sene de inşallah güzel skorlarla dönmek istiyoruz." dedi.

"Gençlerin ilgisi çok büyük motivasyon oluyor"

Bilal Topçu, son dönemde Karadeniz'deki doğal gaz keşfinden insanlı insansız hava araçlarına kadar birçok yüksek teknolojili projenin hayata geçtiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST'le beraber bu ivme çok daha yüksek bir noktaya geldi. Bu kadar projenin birlikte konuşuluyor olmasında gençlerimizin teknolojiye gösterdiği ilgi ve alakanın çok büyük etkisi var. Bu ilgi ve alaka, oralarda çalışan mühendislerimize, o şirketlerdeki yöneticilerimize çok büyük motivasyon oluyor diye düşünüyorum. Bugün biraz hava yağışlı ama misafirlerimizin buraya geldiğini, burada stant kuranları yalnız bırakmadığını görüyoruz. Bu da çok mutlu ediyor.

Standımızda Teknopark İstanbul'u ve kuluçka merkezlerimizi anlatıyoruz. Burada bazı sunduğumuz deneyimler de var. Paydaş firmalarımızdan Sanlab ile TEKNOFEST ziyaretçilerine, sanal gerçeklik yöntemiyle elektrikli araçların bakım simülatörü deneyimi yaşatıyoruz."

"Birçok büyük projenin paydaşları Teknopark İstanbul'da kümelenmeye devam ediyor"

Teknopark İstanbul olarak özellikle son dönemdeki büyük projelerdeki paydaşlıklarına da değinen Topçu, "Doğal gaz rezervlerini bulan sismik araştırma gemimiz Oruç Reis bir Teknopark İstanbul projesi. Yaklaşık 2-3 kilometre denizin derinliklerinde çalışan Kaşif robotlarımızın tamamen tasarımı, mühendislik çalışmaları ve üretimi Teknopark İstanbul'da yapıldı." diye konuştu.

Topçu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Doğal gaz kuyularından ana karaya çok ciddi bir borulama yapıldı. O boruları yapan firmamız yine Teknopark İstanbul'da. Dolayısıyla Teknopark İstanbul böyle büyük projelerin içerisinde çok ciddi şekilde yer alıyor. TCG Anadolu, insansız hava araçları gibi birçok büyük projenin paydaşları Teknopark İstanbul'da kümelendi ve kümelenmeye devam ediyor. Yeni binalarımız, yeni alanlarımız da var. AR-GE firmalarımızı ve bütün girişimcileri Teknopark İstanbul'a bekliyoruz."