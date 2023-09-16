Haber: Duha Sena Oskay

Eşinizle ilişkiniz hayatınızdaki en önemli bağlardan biridir . Size derin bir sevgi ve bağlantı, deneyimlerinizi paylaşabileceğiniz biri ve kendinizin daha iyi bir versiyonuna dönüşmenize yardımcı olacak fırsatlar sağlayabilir.

Ancak bazen kötü alışkanlıklar ve sağlıksız inançlar gibi başka güçler bunun önüne geçer. Terapistlerden evli insanların mutluluğuna yönelik en büyük tehditlerden bazılarını isimlendirmelerini istedik. Aşağıda düşüncelerini paylaşıyorlar ve eğer zorlanıyorsanız işleri nasıl tersine çevirebileceğiniz konusunda tavsiyeler veriyorlar.

İlişkinizi diğer insanlarla karşılaştırmak

İnsanlar, başkalarına nasıl eşit olduklarını görme konusunda doğuştan bir eğilime sahiptir. Bazen bu karşılaştırma içgüdüsü motive edici bir güç olabilir. Ama çoğu zaman neşe hırsızı olur . Los Angeles evlilik ve aile terapisti Abigail Makepeace , HuffPost'a, evliliğinizin sürekli olarak diğer insanlarınkiyle karşılaştırıldığında nasıl bir durumda olduğunu belirlemeye çalışmanın " genel ilişkinin sağlığı için tehlikeli olabileceğini" söyledi.

Makepeace, "Bazı karşılaştırmalar sizi neşelendirse de, genel olarak karşılaştırmalar genellikle olumsuz bir kişisel görüşe yol açar" dedi. “Başka birinin evliliğindeki tüm deneyim ve bilgileri bilmenin bir yolu olmadığından, genellikle kendi ilişkinizin günlük deneyimlerini, söz konusu diğer evliliğin sosyal medya veya diğer önemli olaylarıyla karşılaştırırsınız. Bu, tüm gerçekleri bilmeden başkalarına verilecek çok fazla güç.”

Başka bir çiftin hayatının nasıl olduğuna dair yalnızca küçük bir bakış açısı (çoğunlukla seçilmiş bir bakış) elde ettiğinizi aklınızda tutmaya çalışın. Makepeace, karşılaştırmayı bıraktığınızda, kendi ilişkinizde şükran ve gelişim için daha fazla alan açacağınızı söyledi.

"Dışsal karşılaştırmalara odaklanmak yerine, bir çift olarak ne kadar geliştiğinizi veya üstesinden geldiğiniz zorlukları düşünmeye zaman ayırın" dedi. "Bu düşünce değişikliği genel ruh halinizi iyileştirebilir ve eşinizle daha derin bir bağ kurmanız için sizi zorlayabilir."

Karşılaştırma tuzağına düştüğünüzü hissettiğinizde, kendi ilişkinizde neyin eksik olduğunu belirleyin ve bu alanda olumlu adımlar atmanın yollarını düşünün.

“Kıskanç olabileceğin rüya tatili mi? Eşinizi bu işleme davet edin ve belki de bunu ortak bir tasarruf hedefine dönüştürün" dedi Makepeace. “Başka bir çiftin birlikte aktiviteler yaparak harcadığı zamanı kıskanıyor musunuz? Birlikte daha fazla zaman geçirmek için bunu ilham kaynağı olarak kullanın.

Çocuk sahibi olmak

Araştırmalar, insanların evlilikteki mutluluğunun çocuk sahibi olduktan sonra , özellikle de çocuğun yaşamının ilk yılında azaldığını ve tamamen iyileşmenin biraz zaman aldığını gösterdi. Çocuklar bir çiftin hayatına derin sevgi ve neşe getirebilirken, şüphesiz yeni stres faktörlerini de beraberinde getirebilirler.

Kuzey Carolina'daki Therapy Charlotte'tan lisanslı klinik sosyal hizmet uzmanı Nicole Saunders , HuffPost'a şunları söyledi: "Birçok evli çift, bir aile kurma nihai hedefi üzerinde ortak bir odağı paylaşıyor, ancak çoğu zaman çocuk sahibi olmanın ve çocuk yetiştirmenin evlilikleri üzerinde yaratabileceği derin etkiyi gözden kaçırıyor." "Çiftlerin kopukluklarının başlangıcını ilk çocuklarının doğumuna kadar takip etmeleri alışılmadık bir durum değil."

Saunders, "yeni sorumluluklar ve zaman, mali durum ve uyku açısından kaynakların azalması göz önüne alındığında" çocukların eklenmesinin evliliğe baskı oluşturmasının anlaşılabilir ve normal olduğunu söyledi.

Bununla mücadele etmek için, bir çift olarak bağlantı kurmaya biraz zaman ayırma konusunda ortak bir taahhütte bulunmayı öneriyor.

"Bu, sabahları birlikte bir fincan kahvenin tadını çıkarmak için 15 dakika ayırmak veya telefon gibi dikkat dağıtıcı unsurlar olmadan, yatmadan önce sarılmak ve sohbet etmek için kaliteli zamana öncelik vermek kadar basit olabilir" dedi. "Bu aynı zamanda ebeveynlik sorumluluklarının getirdiği enerji ve zaman kısıtlamalarını göz önünde bulundurarak seks ve yakınlık için zaman bulmak anlamına da geliyor."

İlişki boyunca sizin ve partnerinizin aynı kalmasını beklemek

Terapist Lauren Bailey, "Ortaklarımızı veya kendimizi rehin tuttuğumuzda ve değişime izin vermediğimizde, bunu bireysel ve kolektif mutluluğumuz pahasına yapıyoruz" diyor.

Pek çok insan, düğün gününde evlenecekleri kişinin beş, 10, hatta 50 yıl sonra aynı kişi olacağına yanlışlıkla inanıyor. Expansive Group'ta Chicago merkezli bir terapist olan Lauren Bailey , ister kariyerleriyle, ister cinsellikleriyle ya da cinsiyetleriyle ilgili olsun, partnerlerinin hayatındaki büyük değişikliği kabullenmekte zorluk yaşayan pek çok müşteriyle çalıştı.

Bailey, HuffPost'a şunları söyledi: "Aynı şey, kendileri hakkında yeni veya farklı bir şeyin farkına vardıklarında ilişkilerindeki statükoyu bozmaktan korkan diğer müşteriler için de geçerli."

“Ortaklarımızı veya kendimizi rehin tuttuğumuzda ve değişime izin vermediğimizde bunu bireysel ve kolektif mutluluğumuz pahasına yapıyoruz” dediler.

Bunun yerine, size ve partnerinize hem öğrenmeniz hem de büyümeniz için ihtiyaç duyduğunuz alanı vermeye çalışın.

Bailey, "Kendileri hakkında bulduklarını geri getirebilecekleri güvenli bir sığınak yaratın ve partnerinizden de aynısını yapmasını isteyin" dedi. "Keşif sizi korkutuyorsa, partnerinizin/ortaklarınızın keşfini durdurmadan bu korkularınızı dile getirebileceğiniz bir yerinizin olduğundan emin olun."

"Eğer partneriniz keşfinizi durdurmaya çalışıyorsa, ona keşfin ilişkinin sonu anlamına gelmediğine dair güvence verin" dediler. “Müşterilerimden birinin en sevdiğim sözlerinden biri şuydu : 'Ayrılıyor gibiydik ama aslında yerine oturuyorduk.'”

Düzenli check-in'lere zaman ayıramamak

Düzenli check-in için zaman ayırmamak, uzun süreli çiftlerin yaptığı yaygın bir hatadır.

Evli çiftler için gecenin karanlığında geçip giden iki gemiye dönüşmek kolaydır; her biri kendi yapılacaklar listeleri, endişeleri ve dikkat dağıtıcı şeylerle o kadar meşguldür ki nadiren gerçek bir bağlantı kurabilirler. Ancak Los Angeles merkezli çift terapisti David Narang , birbirinizin "neredeyse her gün duygusal nabzını tutmayı başaramazsanız" bunun aranızdaki mesafeyi genişletmenin bir yolu olduğunu söyledi .

HuffPost'a "Bu sizi birbirinizden izole ediyor ve daha yoğun çatışmalara ve ayrıca olası ihanetlere karşı daha savunmasız bırakıyor" dedi.

Narang, her gece 15 ila 20 dakikayı günün olayları hakkında konuşmaya ayırmayı ve daha da önemlisi, " bu olayların (örneğin sevinç, stres, korku veya üzüntü) her bir partner üzerindeki duygusal etkisine" girmeyi öneriyor. Partnerinizin nereden geldiğini gerçekten anlayabilmeniz için sorular sorun.

Narang , "Partnerimiz tarafından tanındığımızı hissettiğimizde, ihtiyacımız olan yakınlığı elde ediyoruz ve böylece çiftimizi koruma olasılığımız kendiliğinden artıyor" dedi.

"Bu koruma, örneğin bir çatışma olduğunda, onu raydan çıkarmak yerine onu kontrol altına alma olasılığımızın daha yüksek olduğu anlamına geliyor" dedi. "Bu koruma aynı zamanda partnerimize ihanet etmekten kaçınma kararlılığımızı da güçlendiriyor; çünkü hem yakınlık duyguları nedeniyle özellikle eşimizi incitmek istemiyoruz, hem de artık başka bir tanıdığımızın partnerimiz kadar çekici görünmesinin zor olması nedeniyle."

Kendini son sıraya koymak

Muhtemelen uçak oksijen maskesi benzetmesine aşinasınızdır: Başkalarına yardım edebilmek için önce kendi maskenizi takmalısınız. Saunders, bu düşünce tarzının evlilik için de geçerli olduğunu söyledi. Sürekli olarak başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarınızın önüne koyarsanız harika bir ortak olamazsınız .

Saunders, "Bedeninizden nefret ediyorsanız, kişisel arzularınızı sürekli bir kenara bırakırsanız ve duygusal sağlığınızı göz ardı ederseniz, ilişkide en iyi benliğiniz olmak zorlaşır" dedi. “Her gün kişisel bakıma zaman ayırmak, özgüveni, olumlu bakış açısını ve genel mutluluğu teşvik eder. İlişkiyi bu enerjiyle günlük olarak aşılamak, dinamiği anında geliştirir.

Mutsuzluğunuz için partnerinizi suçlamak

Bir evlilik ve aile terapisti olarak Makepeace, kendilerinin mutsuz olmasının sebebinin partnerlerinin eylemleri veya eylemsizlikleri olduğuna inanan danışanlarla sıklıkla karşılaşıyor.

“Eşler istemeden de olsa hayatlarındaki hayal kırıklıklarını partnerlerine karşı öfkeye dönüştürebiliyor ya da onları kendi başarısızlıklarının günah keçisi olarak kullanabiliyorlar” dedi.

"Bazen ortaklarımızın eylemlerinden derinden etkileniyoruz" dedi. “Fakat diğer tüm ilişkilerde olduğu gibi, yalnızca kendi eylemlerimizi kontrol edebiliriz.”

Her birimizin kendi mutluluğumuzdan sorumlu olduğumuzu unutmayın. Makepeace , burada düşüncenizi değiştirmenizin öfke ve tatminsizlik duygularını yumuşatmaya yardımcı olabileceğini ve çiftin her iki üyesinin de kendi mutlulukları için çalışma konusunda daha güçlü olmasını sağlayabileceğini söyledi.

Yardım veya destek istememek

Bailey, uzun vadeli ilişkilerde mutluluğa yönelik en büyük tehditlerden birinin, sizin ve partnerinizin "özellikle ilişkinin çalkantılı olduğu zamanlarda, yalnızca birbirinize güvenerek tüm yaşamınızı sürdürebileceğinize" olan inancınız olduğunu söyledi.

İhtiyaç duyduğunuzda duygusal destek için başkalarına yaslanmak, zayıflık değil, bir güç gösterisidir.

Bailey, "Bir terapist olarak 'bir terapist bulun' demek kendi kendine hizmet etmek gibi görünebilir, ancak ilişkisel danışmanınızın da terapide olduğuna ve ilişkileri hakkında konuştuğuna güvenin ve inanın" dedi. "Hiç kimse bir ada değildir."

Bailey, müşterilerinin kendi toplulukları içindeki ve yakın çevrelerindeki destek gruplarında da başarı elde ettiğini söyledi.

Bailey, "Destek ağlarıyla ilişkileri, siğiller ve diğer şeyler hakkında konuşmak istemeyen insanların bunu mutlulukları pahasına yaptıklarını görüyorum" dedi. “Destek ağınız partnerinizi yargılamak için değil, sizi desteklemek için orada. Bırakın onlar sizin için orada olsunlar. Dünya kadar fark yaratabilir.”dedi.