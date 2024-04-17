Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelelerinin kararlılıkla süreceğini belirtti.

Yerlikaya, bu kapsamda DEAŞ'a yönelik, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul, Çorum, Elazığ, Eskişehir, İzmir, Kilis ve Trabzon'da eş zamanlı "Bozdoğan-26" operasyonlarının düzenlendiğini kaydetti.

Operasyonlar sonucunda İstanbul'da 11, Çorum'da 3, İzmir'de 2, Elazığ, Eskişehir, Kilis ve Trabzon'da ise 1'er zanlının gözaltına alındığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.