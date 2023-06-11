KİLİS AA- Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesindeki boş araziye isabet etti.
Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.
KİLİS AA- Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesindeki boş araziye isabet etti.
Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.
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