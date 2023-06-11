KİLİS AA- Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesindeki boş araziye isabet etti.

Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.