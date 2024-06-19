Palandöken, yazılı açıklamasında, küçük yaştaki çocuklara tasarruf bilinci kazandırılmasının "enflasyonla mücadelenin bir parçası" olduğuna işaret etti.

Çocuklara erken yaşlarda tasarruf ve birikim bilincinin öğretilmesi için kumbara kullanımının teşvik edilmesi gerektiğini belirten Palandöken, "Yetişkinlik çağında bunun disipline edilmesi biraz daha zor. Eskiden bankalar çocuklara çeşitli oyuncaklı kumbara modelleri veriyordu. Bu kumbaralar çocukların dikkatini çekerek, para biriktirmelerini teşvik ediyordu. Aile büyükleri de onlara destek vererek katkıda bulunuyordu." ifadelerini kullandı.

Palandöken, çocukların birikim yapmaya yönlendirilmeleri ve tasarruf etmeyi eğlenceli bir şekilde öğrenmelerinin enflasyonla mücadeledeki önemini vurgulayarak, "Çocukların ortak paydalarda arkadaşlarıyla oyun oynarken bile 'Benim kumbaramdan şu kadar çıktı, senden ne çıktı.' gibi birbirleriyle şakalaşmaları tasarruf bilincini artırabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"BES en uygun model"

Çocuklara tasarruf bilinci kazandırılırken devletin de, bankalar aracılığıyla, kumbarada para biriktirmeye katkıda bulunması gerektiğini ifade eden Palandöken, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) örnek alınabilecek en uygun model olduğuna işaret etti.

Palandöken, belirli tutarın üzerinde para biriktiren çocuklara küçük hediyeler verilmesinin de teşvik edici olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Sponsor firmalar bulunarak yüzde 2 veya 3 'birikim katkısı bizden' gibi kampanyalar düzenlenebilir. Bu sayede çocuklar birikimlerini artırıp hedeflerine ulaşmak için daha çok çaba gösterir. Ayrıca, devletin de televizyon kanallarında bu uygulamaları sevdirecek reklamlar yapması ve tüm bankaların hesap açan çocuklara kumbara hediye etmesi teşvik edici olacaktır. Böylece enflasyonla mücadeleye küçük yaştan başlanmış olunur."