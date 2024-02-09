TFF Başkanı Büyükekşi, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 48. Olağan UEFA Genel Kurulu ve UEFA Uluslar Ligi Kura çekiminin ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Büyükekşi, milli takımın bu yıl B Grubu'na yükseldiğini ifade ederek, "Güzel bir kura çektik, Galler, İzlanda ve Karadağ'dan oluşan. Hedefimiz bu grubu birinci bitirebilmek. Birinci bitirince A Ligi'ne çıkıyoruz. A Ligi aslında bizim olmamız gereken yer." diye konuştu.

Millilerin grubu lider bitirmesi halinde 2026 Dünya Şampiyonası'na play-off oynama şansı olduğunu hatırlatan Büyükekşi, "İnşallah temennimiz oraları gitmeden, özellikle Dünya Şampiyonası grup kuralları çekildiğinde orada da başarılı olup, play-off'da gerek kalmadan mücadele edebilmek" ifadesini kullandı.

Büyükekşi, Paris'te yoğun bir gün geçirdiklerini ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun da katılımıyla UEFA'nın Genel Kurulunun düzenlendiğini söyledi. Genel Kurulda, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin sert bir konuşma yaptığına dikkati çeken Büyükekşi, Ceferin'in farklı ülkelerin başka bir oluşumu kurmak istemesini kabul etmediğini dile getirdiğini belirtti.

Kurulda ayrıca statü değişikliği yapıldığını kaydeden Büyükekşi, Ceferin'le son derece pozitif bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Büyükekşi, TFF'nin Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığıyla beraber yürüttüğü üçlü protokol kapsamında ilkokul ve ortaokullarda beden eğitimi öğretmenlerine eğitim verildiğini anlatarak, "Bu eğitimler bitti. Hedefimiz 500 bin çocuğa ulaşmak, futbolu sevdirmek ve futbolla ilgili eğitim vermek." diye konuştu.

Mehmet Büyükekşi, bundan sonra 1 milyon çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Infantino ile Paris'te yaptıkları görüşme kapsamında bu projeden kendisine de bahsettiğini ifade eden Büyükekşi, projenin İnfantino'nun çok hoşuna gittiğini dile getirdi.

Büyükekşi, görüşmede bu proje kapsamında hem maddi hem de malzeme yardımı talep ettiğini kaydederek, "Bununla ilgili belki bir etkinlik yapıp Infantino'yu da Türkiye'ye davet edeceğiz. Güzel bir çalışma olacak diye düşünüyorum." dedi.

"Avrupa'nın en genç milli takımına sahibiz"

Mehmet Büyükekşi, "Türkiye olarak Avrupa'nın en genç milli takımına sahibiz ve son derece başarılı genç oyuncularımız var. Arda gibi, Kenan Yıldız gibi, Semih gibi ve yeni gençler de geliyor." ifadesini kullandı.

Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale kalmak için bir mücadele içinde olacaklarını vurgulayan Büyükekşi, "Hocamıza güveniyoruz, teknik ekibimize güveniyoruz, futbolcularımıza güveniyoruz. İnşallah bu beklentimizi boşa çıkarmazlar." açıklamasını yaptı.

Hamit Altıntop: "İyi bir takımımız olduğuna inanıyorum"

Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ise "Bildiğiniz gibi C Grubundan B Grubuna çıktık. Hedefimiz özellikle bu kuradan sonra A Grubuna çıkmak." ifadesini kullandı.

Altıntop, Türk Milli Takımı'nın iyi bir gruba denk geldiğini belirterek, "Geçmişte, İzlanda olsun veya Galler olsun, olumlu, olumsuz sonuçlarımız oldu ama iyi bir süreç geçiriyoruz. İyi bir takımımız olduğuna inanıyorum, iyi bir jenerasyon." diye konuştu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yla beraber, oyunu güçlendirip iyi sonuçlar alacaklarına inandığını ifade eden Altıntop, milli takımın 22 Mart'ta Macaristan ardından 26 Mart'ta Avusturya'da dostluk maçlarında oynayacağını hatırlattı.

Altıntop, farklı sistemlere ve futbol anlayışına sahip bu iki ülkenin bilinçli şekilde seçildiğini kaydederek, bu maçlar vesilesiyle takımın oyununu ve oyuncuları geliştirmek istediklerini belirtti.

Turnuvadan önce milli takımın İtalya'da bir maç oynayacağını da ifade eden Altıntop, turnuvaya en iyi şekilde hazırlanmış olarak girmek için İtalya'yı seçtiklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Almanya'da vatandaşlarımızla beraber iyi bir turnuva oynamak istiyoruz ve iyi sonuçlar alıp gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Çünkü o tutku, o ortam, o kalite bizde var. Tabii ki saha dışında mütevazi olmak lazım, bir sürecin içinde olduğumuzu bilmemiz lazım. Ama şu anki gidişattan çok çok memnunuz ama ciddiyetimizin ve konsantrasyonumuzun da hiç bir şekilde azalmaması gerekir. Ana hedefimiz tabi ki kupa."

Turnuvada İngiltere ve Fransa gibi önemli ülkelerin takımlarının da olduğu hatırlatan Altıntop, "Futbolda her şeyin olabileceğine de inanıyoruz. Haddimizi biliyoruz ama her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız." diyerek sözlerini tamamladı.