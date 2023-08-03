İstanbul

MHK'nin 2023-2024 sezonu yaz seminerinin resmi açılış töreni, Mehmet Büyükekşi, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, yönetim kurulu üyeleri, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, eğitmenler ile hakemlerin katılımıyla Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Mehmet Büyükekşi, açılışta yaptığı konuşmada, seminerin tüm hakemler adına başarılı ve verimli geçmesini diledi.

Trendyol Süper Lig'in 11 Ağustos'ta başlayacağına dikkat çeken Büyükekşi, "Yeni sezon büyük bir çekişmeye ve heyecanı yüksek maçlara sahne olacak. Türk hakemlerimizin sezon boyunca görev alacakları karşılaşmaları başarıyla yöneteceğine inanıyorum." dedi.

Eski MHK Başkanı Lale Orta ve kurul üyelerine teşekkür eden Büyükekşi, şöyle devam etti:

"42 yıl boyunca verdiği hizmetlerle, Türk futbolunun ve hakem camiasının değerli bir ismi olan MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu ve kurul üyelerine başarılar diliyorum. Hakemlerin gelişimi ve yeni hakem yetiştirilmesi bizim öncelikli konularımız arasında. Bu alanda birçok somut çalışma yaptık. Hakemlerimizin özlük haklarını iyileştirdik. Hakemlikte tecrübe ve eğitim en önemli konular. Eğitimlerimizi yeniledik ve sürekli hale getirdik. Sürdürülebilir başarı ve gelişimi sağlayabilmek için Hakem Akademisi'ni kurduk. Bu akademide en alt seviyeden en üst seviyeye tüm hakemlerimiz UEFA kriterlerinde eğitim alıyor. Hakem izleme, mentörlük, mental-fiziksel sağlıkların izlenmesi, en iyi hakem adaylarının bulunması ve sürekliliğin sağlanması ile yabancı dil eğitimleri veriliyor."

"VAR hakemliğinde uzmanlaşmaya giderken hakem kadromuzu da genişlettik"

Dünya hakemliğinin önemli isimlerinden Hugh Dallas ve Powel Gil'in hakem danışmanları olarak atandığının altını çizen Büyükekşi, saha ve VAR hakemliğini birbirinden ayırdıklarını hatırlatarak, şunları söyledi:

"VAR hakemliğinde uzmanlaşmaya giderken hakem kadromuzu da genişlettik. Her zaman eleştiri konusu olan hakem atamalarında insan inisiyatifini ortadan kaldırdık, dijital atama sistemini uygulamaya koyduk. Her maçın hakemi temel kriterler ve performans olmak üzere 41 kritere dayanan algoritmayla atanıyor. Yeni sezonda VAR hakemleri de algoritmayla atanacak. Ayrıca algoritmaya takımların istatistikleri de girilecek. Böylece maçların zorluk dereceleri de verilerle detaylı şekilde takip edilecek. Aday hakemlikten normal hakemliğe geçiş için kriterleri belirledik. Geçtiğimiz dönemde gözlemci sayısını iki katına çıkardık. Gözlemci raporlarından, veri analizi yapılabilen, sayısal rapor uygulamasına geçtik. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren hakemlerin değil oyunun konuşulmasını istediğimizi belirttik. Kulüp yöneticilerinin, teknik adamların ve futbolcuların, hakemleri baskı altına almayı amaçlayan açıklamalarını engellemek adına yeni bir talimat çıkardık, caydırıcı cezalar getirdik."

Hedeflerinin adil, eşit, şeffaf ve tarafsız yönetim anlayışıyla Türk futboluna olan güveni inşa etmek olduğunu ve bu konuda MHK ile hakemlere büyük sorumluluk düştüğünü belirten Büyükekşi, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hakemlik en zor mesleklerden birisi. Sürekli eleştiri var, tebrik ve takdir neredeyse hiç yok. Her zaman söylediğim bir şey var; hekim, hakim, hakem... Bunlar geri dönüşü olmayan konularda muhakeme yürüterek hüküm veren meslek erbabıdır. Doğru kararı verecek bilgi ve tarafsızlığını koruyacak ahlak sahibi olmalıdırlar. Üçünün de aldığı kararlar bağlayıcıdır. İnsan hayatına en çok dokunan onlardır. Hekimler ve hakimler hak ettikleri saygıyı ve sevgiyi görürken hakemlerimiz için durum neden böyle değil? Biz bu algıyı değiştirmek istiyoruz. Hakemlerimizin de insan olduğunu, hata yapabileceklerini unutmayalım. Önemli olan kasıt gözeterek bir hatanın yapılmaması."

"Hakemlerimiz Avrupa'da çok başarılı maçlar yönetiyor"

Hakemlerin birer eş, evlat, anne ve baba olduğunu vurgulayan Büyükekşi, "Müsabakalarda heyecanla ve ne yazık ki tedirgin bir şekilde onları izleyen aileleri var. Sosyal medyanın futbol üzerinde olması gerekenden daha fazla etkisi var. Hakemlerimiz tarafından yapılan en küçük hata ya da tartışmalı bir pozisyon, anında yıpratıcı ve haksız bir gündeme dönüşüyor. Bunun sonuçları ne Türk futbolu için ne de hakemlerimiz için fayda üretmiyor. Aksine performanslara kötü etki ediyor. Hakemlerimiz Avrupa'da çok başarılı maçlar yönetiyor. Çünkü büyük takım baskıları ve sosyal medyanın yıpratıcı eleştirilerini orada hissetmiyorlar. Hakemlerimizi eleştirmek ve yıpratmak yerine üzerlerindeki baskıyı kaldırıp onları korumayı düşünmeliyiz." şeklinde görüş belirtti.

Cumhuriyet'in 100. yılında bir başarı hikayesi yazılması gerektiğini kaydeden Büyükekşi, "Bu sezon herkesin geçmişten ders alarak, bir daha aynı hataları yapmadan hareket etmesini istiyoruz. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) "İnsanların en hayırlısı, ahlakı en güzel olandır." demiştir. Merkez Hakem Kurulumuz ve hakemlerimizin bu anlayış ve sorumlulukla davranacağına inanıyorum." dedi.

"Milli takımımız inşallah nasıl Avrupa Şampiyonası'nda olacaksa, hakemlerimizin de orada olması çok önemli"

İtalya Futbol Federasyonuyla birlikte 2032 UEFA Avrupa Şampiyonası'nı düzenlemek için başvuruda bulunulduğunu da hatırlatan Büyükekşi, "Bu durum Türk futboluna önemli bir katkı sağlayacak. 10 Ekim'de Nyon'da yapılacak toplantıda İtalya Futbol Federasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonu birlikte sunum yapacak. İnşallah bu işi alacağız. O zamana kadar bir strateji çalışması yapıyoruz. Burada hakemlerimizin de ilk hedefi 2024 Avrupa Şampiyonası olmalı. A Milli Takımımıza başarılar diliyorum. Milli takımımız inşallah nasıl Avrupa Şampiyonası'nda olacaksa, hakemlerimizin de orada olması çok önemli. Sonraki hedef de hakemlerimizin Dünya Kupası'nda olması. 2032 yılında Avrupa Şampiyonası'nın ülkemizde düzenlenmesi halinde tanıtım anlamında önemli yansımalar olacaktır. Burada hakemlerimize de görev düşüyor. Vereceğimiz imaj önemli. Ülkemizin kuruluşunun 100. yılında 2032 Avrupa Şampiyonası'nı ülkemize kazandırırsak, bu da önemli bir başarı olacak." diye konuştu.

Ahmet İbanoğlu: "Endüstriyel futbola ayak uydurmak için plan ve projelerimiz hazır"

Törende konuşan MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, her geçen gün futbol yönetiminin güçleştiğine dikkat çekerken, bu anlamda en çok etkilenenlerin hakemler olduğunu dile getirdi.

Modern teknolojiden yararlanarak verileri takip edeceklerini belirten İbanoğlu, "Hakem dünyası olarak endüstriyel futbola ayak uydurmak için plan ve projelerimiz hazır. Mesafeyi hızla kat edeceğimizden şüphemiz yok. Her maç sonunda veri analizleri havuzu oluşturup bu bilgileri kullanacağız. Bu veriler ile hem bireysel hem de grup olarak gelişmeleri takip edeceğiz. Hakem akademimiz sayesinde altyapımızı güçlendirerek güçlü hakemler yetiştireceğiz." diye konuştu.

Önümüzdeki 10 yılın ve 20 yılın planlarının yapıldığını da vurgulayan Ahmet İbanoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cumhuriyetimizin 100. yılında 10 yıl, 20 yıl sonrasının planlamalarını yaparak hızla yol almaktayız. Altyapıya inersek daha hızlı yol alacağımızı ve daha güçlü gideceğimize inanıyoruz. Bu çalışmalar profesyonel kadrolarla olacak. UEFA çapında kendini kanıtlamış isimler bu çalışmaların içinde yer alacak. Zaman zaman yükselen baskılar ve futbol paydaşlarının hedefinde olmamak için hem bireysel hem de grup olarak üzerimize düşen görev ve zorlukları eksiksiz yerine getirmemiz gerekmektedir. Bedensel ve zihinsel gelişimi profesyonel bireyler olarak dikkate almalısınız. Toplum barışının, hakem camiasındaki birlik ve beraberliğin sağlanması için her birimize ayrı ayrı görevler düşmektedir. Teknolojik kolaylıklardan faydalanacağımız gibi her zaman adil, şeffaf ve denetlenebilir olacağımızı söylemeliyim. Yeni sezonda hakemlerimiz ve tüm paydaşlarımıza başarılar diliyorum."

Açıklamaların ardından hakemlik kariyerini video yardımcı hakem (VAR) olarak sürdürecek Hüseyin Göçek ve Suat Arslanboğa'ya plaket verildi.

Hüseyin Göçek, uzun süre Türk hakemliğini Avrupa'da gururla temsil ettiğini ve artık görevini VAR olarak sürdüreceğini belirterek, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin hakemlere büyük destek verdiğini ifade etti.

Suat Arslanboğa da 27 yıl önce başladığı görevde plaket almanın gururunu yaşadığını vurgulayarak "Bu kararı geçen sezon devre arasında başkanımıza iletmiştim. 27 sene önce kendime bir sözüm vardı, 'Allah istikametten ayırmasın.' dedim. Üzerimde emeği olan herkese, aileme, arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Bundan sonra VAR olarak üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA