Büyükekşi, teknik direktör Vincenzo Montella ile Ay-Yıldızlı oyunculara başarılar diledi.



"Milletimize çifte bayram yaşattınız, sağ olun, var olun"



Başkan Mehmet Büyükekşi, başta Kaptanlar Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun olmak üzere tüm futbolculara seslenerek "İlk maçımızda çok güzel bir başarı elde ettik. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Milletimize çifte bayram yaşatacağız demiştik, onu gerçekleştirdiniz, sağ olun var olun. Allah hepinizden razı olsun. Sizler sahada, bizler tribünde, çok güzel bir duygu yaşadık. Tüm seyirciler, tüm milletimiz aynı duyguyu yaşadı. Memleketim şarkısı da bu duygunun doruk noktası oldu." diye konuştu.



"Size inanıyoruz, güveniyoruz"



Çok özel günler yaşadıklarını vurgulayan Başkan Mehmet Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Yarın yine çok önemli bir maçımız var. Bugün sabahtan bu yana 16 televizyona röportaj verdim. Hepsinde şunu söyledim; biz hep ilkleri başarıyoruz. İlk başarımız gruptan ilk kez lider olarak buraya gelmekti. İkinci başarımız bu zamana kadar önemli turnuvalarda ilk maçlarda galip gelememişiz, sizlerin sayesinde galip geldik. Üçüncü başarımız da Arda Güler, Ronaldo'nun rekorunu kırarak çıktığı ilk Avrupa Şampiyonası'nda gol atan en genç oyuncu oldu. Dördüncü başarımız olarak da inşallah Portekiz'i yeneceğiz, yeni bir başarı daha elde edeceğiz dedim. Türk milleti olarak size inanıyoruz, güveniyoruz." ifadelerini kullandı.



"Sizlerle gurur duyuyoruz, sağ olun, var olun"



Portekiz maçının çok önemli olduğunu ve galip gelmemiz halinde gruptan çıkılacağının altını çizen Başkan Mehmet Büyükekşi, "İnşallah yenersek gruptan çıkmayı garantilemiş oluyoruz, önümüz açılıyor. Geçen akşamki toplantıda 'yeni bir hikaye yazacaksınız' demiştim. O hikayenin ikinci adımı da bu olacak inşallah. Tarihe not düşeceğiz. Hep birlikte güzel şeyleri başaracağız. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sağ olun, var olun. Allah kaza bela vermesin, sakatlık olmasın." diye konuştu.



Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile oyuncular Başkan Mehmet Büyükekşi'nin bu sözlerini alkışlayıp desteği için kendisine teşekkür etti.



BVB Stadyumu'ndan özel uğurlama



Başkan Mehmet Büyükekşi daha sonra A Milli Takımla birlikte maçın oynanacağı BVB Stadyumu'na geçti. Başkan Büyükekşi'ye TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Stratejik Planlama ve Yeni Proje Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Burkay ile Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt de eşlik etti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, stadyumda kısa bir yürüyüş yaptıktan sonra dinlenmeye çekilen oyuncuları tek tek ellerini sıkarak kampa yolcu etti.