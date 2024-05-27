Yapılan anlaşma çerçevesinde sahibinden.com, erkek ve kadın A milli futbol takımlarının 3 yıl resmi sponsoru olacak.

Federasyonun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, milli futbolcular Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Büşra Kuru, Gülbin Hız, Sejde Aylin Abrahammson, TFF yönetim kurulu üyeleri ve sahibinden.com Üst Yöneticisi (CEO) Burak Ertaş katıldı.

Törende konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Öncelikle 2023-2024 futbol sezonunda şampiyon olan Galatasaray'ı ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ı tebrik ederim. Liglerinde şampiyon olan tüm kulüplerimizi tebrik ederim. Avrupa kupalarında ülkemizi temsil edecek Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Başakşehir'e başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sıraya kadar yükseldiğini hatırlatan Mehmet Büyükekşi, bu yükselişin süreceğine inandığını belirterek, "2000 yılından bu yana Türkiye'nin ilan ve alışverişte ilk adresi olan sahibinden.com, ülkemizde e-ticaretin oluşumundan bugününe tüm sürecin tanığı olmuş lider bir marka. Türkiye'nin en önemli markalarından birisi olan sahibinden.com ile iş birliğimizden dolayı mutluluk duyuyoruz. Sponsorlarımızı iş ve çözüm ortağımız olarak görüyoruz. Onların FIFA ve UEFA sıralamalarında yükselişe geçen Türk futboluna, göz bebeklerimiz milli takımlarımıza sponsor olması çok değerli ve anlamlı." şeklinde konuştu.

Vincenzo Montella ve Necla Güngör Kıragası yönetimindeki milli takımların başarılarıyla gurur duyduklarını aktaran Büyükekşi, şunları kaydetti:

"EURO 2024'de ev sahibi gibi olacağız. Avrupa'nın her yerinden gurbetçi vatandaşlarımız hasretle milli futbol takımımızı bekliyor. Teknik direktörümüz Montella'yı göreve getirdikten sonra FIFA dünya klasmanında yükselişe geçen A Milli Futbol Takımı'mızın Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da bu yükselişinin devam edeceğine inancımız tamdır. Teknik direktörümüz Montella geniş kadromuzu açıkladı ve takımımızı kampa aldı. 2032 yılında İtalya ile birlikte Türkiye'de ev sahipliği yapacağımız Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olacak milli takımımızın temellerini attık. Avrupa'nın en genç ve değerli milli takımlarından birisinin temellerini atarken, alt yaş gruplarındaki milli takımlarımızla da yakından ilgileniyoruz. Ayrıca kulüplerinde şampiyon olan milli oyuncularımız Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu'nu, Yunus Akgün'ü bir kez daha tebrik ederim."