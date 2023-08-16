Haber: Mert Osman Erman

Kalabalığa, Rus hayranı kardeşleri gibi davranmalarını söyleyerek, arenanın bazı bölgelerinden yuhalamalar ve ayrılmalar geldi.

1991 yılında bağımsızlığını kazanan Gürcistan, komşusuyla uzun süredir gerilimli bir tarihe sahiptir.

Rusya, 2008'de Gürcistan'a müdahale etti ve hala eski Sovyet devletinin bir kısmını işgal altında tutuyor.

Gerilimler, Rusya'nın geçen yıl Ukrayna'yı istilasının ardından birçok Rus'un Gürcistan'a göç etmesiyle daha da arttı.

Konserden sonra sosyal medyada paylaşılan bir açıklamada, The Killers, "Gürcistan'ın iyi insanları, hiç kimsenin incinmesini amaçlamadık!

"Davul çalması için insanları davet etme geleneğimiz uzun yıllara dayanıyor ve sahneden ilk yanıtın, bu akşam sahne katılımcısının bizimle sahnede gelmelerine tamam dediklerini gösterdiği göründü.

"Bir Killers izleyicisinin ve hayranının 'kardeş ve kız kardeşler' olduğunu ima etmek amacıyla yapılan bir yorumun yanlış anlaşılma olasılığı olduğunu kabul ediyoruz.

"Kimseyi üzmek istemedik ve özür dileriz. Sizlerin yanındayız ve yakında geri dönmeyi umuyoruz." Kalabalığın bazı kesimlerinden gelen tepki, Flowers'ın - artık konserlerinde gelenekselleşmiş bir uygulama olarak - sahneye bir hayranı davet etmesi ve Salı günü Batum kenti yakınlarındaki Karadeniz Arena'da verdikleri konserin sonlarına doğru onunla davul çalmaları üzerine yaşandı.

"Bu toprakların etiketini bilmiyoruz ama bu adam Rus. Bir Rus'un buraya çıkmasına razı mısınız?" Flowers'ın izleyicilere sorduğu duyuldu.

Konserde kaydedilen hayran görüntüleri, kalabalığın sorusuna karışık bir şekilde yuhalamalar ve alkışlarla yanıt verdiğini gösteriyor.

Şarkıcı daha sonra konuyu ele alarak hayranlara şunları sordu: "Birinin kardeşiniz olup olmadığını tanıyamaz mısınız? O senin kardeşin değil mi? Ülkelerimizin sınırlarında ayrılır mıyız? Ben Amerika'dan gelmişken kardeşiniz değil miyim?"

Gürcistan halkının Ukrayna'ya yönelik sürmekte olan savaşa karşı tutumu ezici bir şekilde Ukrayna yanlısıdır.

Flowers, hayranlara "burada birlikte olduğumuzu kutlayalım" diye teşvik etti ve etkinliğin "çirkinleşmesini istemediğini" ekledi. "Ve sizleri kendi kardeşlerim ve kız kardeşlerim olarak görüyorum." Las Vegas kökenli indie marşlarıyla tanınan The Killers, bu ayın ilerleyen günlerinde Reading ve Leeds Festivalleri'nde başrolde yer alacak.

Grubun solisti, geçen ay Glastonbury Festivali'ni kapatırken Sir Elton John'un konuklarından biri olarak sürpriz bir şekilde sahneye çıktı.

Gürcistan, 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından bağımsızlığını kazandı.

'Büyük bir uyarı işareti'

BBC Monitoring tarafından yapılan analiz, Rusya ile "kardeşlik" hakkında konuşmanın küçük bir Güney Kafkasya cumhuriyetinde büyük bir uyarı işareti olduğunu belirtiyor. Bu durumun temel nedeni, Rusya'nın 2008'deki Rus-Gürcü savaşı anılarıdır, çünkü Rusya, Gürcistan'ın topraklarının %20'sini işgal altında tutuyor.

Ramaz Samkharadze, BBC'ye şunları söylüyor: "Onlar [The Killers] Gürcistan'a, ne olduğunu anlamadan geldi ve kimin için şarkı söyleyeceklerini düşünmediler bile." Tbilisi FM adlı radyo istasyonunun sahibi olan Samkharadze, şarkıcıdan rahatsız olanlara "destek jesti" olarak tüm The Killers şarkılarını radyodan kaldırdıklarını söylüyor.

Tiflis sakinlerinden Mariam Chargazia, konserdeki Flowers'ın açıklamalarından öfkeli olduğunu ve grubun Gürcistan'ın çoğunluğunun şu anda yaşadığı kaygıları düşünmesi gerektiğini söylüyor.

"Bu başka bir ülkede belki kabul edilebilirdi, ama Gürcistan'a gelip Gürcülerin ve Rusların kardeş ve kız kardeş olduklarını söylemek doğru değil," diyor.

2008'den bu yana Gürcü toplumunda var olan yeni bir saldırı korkuları, Rusya'nın Ukrayna'ya tam ölçekli bir istilasıyla daha da arttı. Özellikle binlerce Rus, askerlikten kaçarken Gürcistan'a kaçtı.

Gürcülerin çoğunluğu, bu akışı tehdit olarak algılıyor. ABD merkezli Ulusal Demokrat Enstitüsü tarafından Şubat ayında yapılan bir ankete göre, nüfusun %69'u bunun ülkeye olumsuz etkisi olabileceğinden korkuyor.

Artan çağrılara rağmen hükümetin Gürcü vatandaşları için vize rejimi getirmeyi reddettiği görülüyor. Bununla birlikte, Rusya'daki muhalefet figürleri, gazeteciler ve sivil aktivistler genellikle Gürcistan'a giriş yapmalarına izin verilmiyor.

Çeşitli kamuoyu yoklamalarına göre, Gürcülerin %80'in üzerinde bir oranı AB'ye katılmayı destekliyor. 2022 yılında Moldova ve Ukrayna ile birlikte AB üyeliği için başvuran Gürcistan, ancak onlar gibi AB aday statüsü kazanmadı.

Tam ölçekli istilanın başlamasının ardından Gürcü Rüyası partisi, Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımlar uygulamayı reddetti ve bunun ülkenin ekonomisini mahvedeceğini söyledi. Bu arada liderleri, Ukrayna, AB ve ABD'yi "Gürcistan'ı Rusya ile savaşa sürüklemeye çalışmakla" suçlayan birçok tartışmalı açıklama yaptı.

Bu yılın başlarında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Gürcü Rüyası partisini "kendi çıkarlarına göre hareket etme cesareti" nedeniyle övdü.

İlginç bir şekilde, The Killers'ı Gürcistan'a davet eden Gürcü Rüyası partisi oldu. 22 Kasım'da Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili, ülkenin uluslararası çekiciliğini artırmak için "ülkeye uluslararası yıldızları getirmek" amacıyla iki yıl içinde 70 milyon GEL (yaklaşık 26 milyon dolar / 21 milyon sterlin) harcayacağını açıkladı.

"Devlet paramızı yanlış harcıyor. Dereceleri düşerken popülaritelerini satın almaya çalışıyorlar," diyor Ramaz.