İSTANBUL- The Summer I Turned Pretty’nin İkinci Sezonu, 14 Temmuz 2023 Cuma günü 3 bölümle başlayacak ve 18 Ağustos 2023 Cuma günü sezon finaline kadar her hafta yeni bölümle devam edecek.

The Summer I Turned Pretty İkinci Sezonu Hakkında:

Eskiden Cousins Beach’e dönmeyi sabırsızlıkla bekleyen Belly, şimdi Conrad ve Jeremiah’ın onun kalbini kazanmak için mücadele etmesi ve Susannah’nın kanserinin nüksetmesi nedeniyle artık yaz mevsiminin eskisi gibi olacağından emin değil. Beklenmedik bir ziyaretçi Susannah’nın çok sevdiği evinin geleceğini tehdit ettiğinde Belly ekibi toplamak ve bir yandan da kalbinin kime ait olduğuna kesin olarak karar vermek zorunda kalıyor.

The Summer I Turned Pretty dizisinin ikinci sezonuna yine dizinin yaratıcıları Han ve Sarah Kucserka liderlik ediyor. Amazon Studios ve Wiip’in ortak yapımı olan dizide Han, Kucserka, Karen Rosenfelt ve Gabrielle Stanton ile wiip adına Hope Hartman, Mads Hansen ve Paul Lee yönetici prodüktör olarak görev yapıyor.

HABER: METE YILMAZ