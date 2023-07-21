Haber: Damla Oya Erman

100 milyondan fazla kullanıcı sayısını bir haftadan kısa bir sürede aşan Threads'in kullanıcı katılımı azaldı. Web trafiği analiz firması Similarweb'in bu hafta yayınladığı bir rapora göre, Threads'in günlük aktif kullanıcıları, başlatılmasından iki gün sonra 7 Temmuz'da 49 milyondan geçen Cuma günü 23.6 milyona düştü. Uygulamanın ortalama kullanım süresi de aynı süre zarfında 21 dakikadan 6 dakikaya düştü.

Bu yavaşlama, Meta'nın Twitter'dan kullanıcıları çekmekle kalmayıp aynı zamanda çok daha geniş bir kitleye ulaşan bir hizmet oluşturmaya çalışırken karşılaşacağı zorluklara işaret etmektedir. Threads, kullanıcı tutma, spam ve içerik düzenlemesine yaklaşımıyla ilgili erken dönem düzenleyici incelemeler gibi sosyal medya platformlarını sık sık etkileyen yaygın sorunlarla karşı karşıya. Aynı zamanda Meta'nın Threads'i oluşturmak için yaptığı yatırımların şirket için ne kadar finansal getiri sağlayacağı henüz net değil.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, pazartesi günü platformdaki bir gönderide şunları söyledi: "Threads topluluğunun nasıl bir araya geldiğinden çok umutluyum. Erken dönem büyüme inanılmazdı, ama daha da önemlisi onlarca milyon insan artık günlük olarak geri geliyor... Bu yılın geri kalanında odaklanacağımız şey temelleri ve tutarlılığı iyileştirmek."

Meta yetkilileri, Threads'in başlatılmasından kısa süre sonra, kullanıcıları yeni bir uygulamaya kaydolmaya ikna etmenin, uzun vadeli katılım sağlamaktan çok daha kolay olduğunu kabul etmişti. Threads için bu durum muhtemelen daha da geçerlidir; çünkü uygulama, Twitter'da bir zayıflık anını değerlendirmek için nispeten sade bir uygulama olarak başlatıldı ve aynı zamanda Instagram'ın ağına bağlanarak oturum açma sürecini kolaylaştırdı.

Threads, uygulamanın iOS sürümü için Salı günü ilk güncellemesini dağıttı. Bu güncellemeler arasında bir çeviri düğmesi, kullanıcıların aktivite akışlarındaki takipçilerini gösteren bir sekme ve bir kullanıcının takip etmediği hesaplardan abone olma ve bildirim almayı seçme seçeneği bulunuyor.

Şu anda, Threads, yaygın bir sosyal medya sorunu olan spam ile mücadele ediyor. Kullanıcılar, gönderilere verilen yanıtların spam içeren bağlantılarla dolu olduğunu ve yeni takipçiler için "hediye çekilişleri" sunan mesajlar aldıklarını bildirdi. Pazartesi günü, Mosseri, platformun "sınır limitleri gibi şeylerde daha katı olmak zorunda kalacağını" ve "spam saldırılarının arttığını" söyledi.

Threads'in başlatılmasından bu yana Meta hisseleri %6'dan fazla arttı, ancak şirketi takip eden bazı analistler, Threads'in şirketin gelirlerine hızla katkı sağlayacağından şüpheli.

Threads, Meta'nın mevcut büyük kullanıcı tabanından ekstra katılım süresi çıkarma yolu olabilir. Uygulama aynı zamanda Meta'nın temel reklam işini de tamamlayabilir; çünkü çevrim içi reklam piyasasındaki geniş bir düşüş ve Apple'ın uygulama gizlilik uygulamalarındaki değişikliklerle karşı karşıya kalan Meta'nın reklam işine bir destek ihtiyacı olabilir.

Meta yöneticileri, kullanıcı tabanının kritik bir kitleye ulaştığı noktada platforma reklam almayı muhtemelen dahil edeceklerini söyledi. Ancak Threads kullanıcı eklemeye devam etseler bile, "reklam verenler, uzun vadeli kullanıcı tutma ve katılım konusundaki belirsizlikleri nedeniyle Threads'e reklam dolarlarını tahsis etmeden önce tereddüt edebilir ve belki bekleyebilir," dedi.

Twitter gibi Threads de gerçek zamanlı haber ve halka açık konuşmalar uygulaması olma özelliği nedeniyle reklam verenleri çekmekte zorlanabilir; çünkü içerik bazen olumsuz veya tartışmalı olabilir. Musk'ın Twitter'ı devralmadan önce bile, platform Meta'nın mülklerine kıyasla reklam satış pazarında küçük bir paya sahipti. Ancak Threads, Meta'nın reklam verenlere açık bir değer sağlayan bir şirket olarak bilinmesi nedeniyle Twitter'a göre avantajlı bir durumda, dedi araştırma firması Third Bridge'in küresel teknoloji sektörü lideri Scott Kessler.

Şimdilik, analistler, Meta yöneticilerinin gelecek haftaki üç aylık kazanç görüşmesinde Threads hakkındaki açıklamalarını bekleyecek.