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Müsabakanın ilk yarısında etkili oynayan ancak ikinci yarıda Panathinaikos'un sert savunması karşısında sayı üretmekte zorlanan Real Madrid, bitiş düdüğüyle birlikte yıkıldı.

Final maçında Real Madrid potasına 24 sayı gönderen Sloukas, toplamda 31 verimlilik puanıyla en değerli oyuncu ödülünün sahibi oldu.

Panathinaikos AKTOR'un tecrübeli oyuncusu Kostas Sloukas, en değerli oyuncu (MVP) ödülüne layık görüldü.

Avrupa Ligi Başkanı Dejan Bodiroga'nın kupayı teslim ettiği kaptan Kostas Sloukas, THY Avrupa Ligi kupasını başantrenör Ergin Ataman'la birlikte kaldırdı.

Abdullah Avcı: 3.'lük hedefi ve kupa finali hedefini gerçekleştirdik

Abdullah Avcı: 3.'lük hedefi ve kupa finali hedefini gerçekleştirdik

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Uber Arena'da düzenlenen THY Avrupa Ligi Dörtlü Final finalinde Real Madrid'i mağlup ederek 12 yıl aradan sonra şampiyon olan Türk başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, şampiyonluk kupasına ulaştı.

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