Başkent Tunus’ta düzenlenen ödül törenine, Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, belgesel yapımcısı ve foto muhabiri Coşkun Aral, THY Tunus Müdürü Gürel Tümer, Tunus’taki Türk kurum temsilcileri ve THY ile çalışan turizm acentelerinin yetkilileri katıldı.

Büyükelçi Demircan, “Ülkemizin bayrak taşıyıcısı ve en önemli markaları arasında yer alan THY bizi gururla temsil ediyor. Hava yolu şirketimiz, dünyanın her tarafında milyonlarca insan tarafından tercih ediliyor. Bu bizi gerçekten çok gururlandırıyor. " dedi.

Tunus'tan Türkiye’ye haftanın her günü günde 3 kez olmak üzere uçuş gerçekleştirildiğini aktaran Demircan, THY’nin her zaman yanında olduklarını belirtti.

Ödül töreninin ardından yapılan çekiliş kapsamında 4 kişiye Tunus-İstanbul gidiş dönüş bileti hediye edildi.