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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma yasağı nedeniyle bugünkü "TK 587 İstanbul-Libreville", "TK 587 Libreville-Pointe Noire" ve "TK 587 Pointe Noire-İstanbul" seferleri karşılıklı yapılamayacak.

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