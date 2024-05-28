İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, kabin memuru adayları için açılan "Take-Off Kabin" ilanı kapsamında en az lise mezunu, 1 Ocak 1982 ile 31 Aralık 2004 arasında doğanlar başvuru yapabilecek.

Değerlendirme süreçlerinde başarılı olanlar, kabin memuru adayı ünvanıyla işe başlatılarak İstanbul-Florya'daki THY Uçuş Akademisi'nde 2 aylık eğitime katılacak.

Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, kabin memuru olarak uçuş görevine başlayacak.

"Take-Off Kabin" ilanı için THY'nin "kariyer.thy.com" internet adresi üzerinden alınan başvurular bugün sona eriyor.