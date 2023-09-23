KIRŞEHİR AA- Ahilik Haftası programları kapsamında Kırşehir'e gelen Bolat, Vali Hüdayar Mete Buhara'yı ziyaret etti.

Bakan Bolat, daha sonra Ahi Evran-ı Veli, Ahilik teşkilatı ve esnaflık üzerine farklı obje, eşya, kıyafet, el yazması eserlerin sergilendiği Kırşehir Ahilik Müzesinin açılışına katıldı.

Açılışta konuşan Bolat, Ahiliğin, Ahi Evran-ı Veli'nin coğrafyaya miras bıraktığı bir değerler bütünü, bir felsefe ve hayat rehberi olduğunu söyledi.

Ataların 1071'de Malazgirt Zaferi ile Anadolu'nun kapılarını açıp Anadolu'yu yurt edindikten sonra esnaflıkla, ticaretle, ekonomiyle burada kök saldığını aktaran Bolat şöyle konuştu:

"Anadolu'da ekonominin temelini de Ahi Evran ve onun etrafındaki Ahiler atmıştı. Ahi Evran-ı Veli'yi çok iyi anlamak lazım. Onun ve etrafındaki Ahilerin ortaya koyduğu düsturlar esnaflığın, kardeşliğin, dayanışmanın, üretimin, yatırımın, istihdamın bu zamana kadar ulaşmasını mümkün kıldı. O yüzden bize düşen görev de Ahi Evran ve arkadaşlarının bıraktığı bu güzel mirası bugüne kadar atalarımız nasıl taşıdılarsa biz de bundan sonraki nesillere taşımakla sorumluyuz."

Bolat, Anadolu'daki esnaflığın ve ticaretin bugüne nasıl ulaştığını gösteren müzenin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Müzenin, Türkiye'de ve Anadolu coğrafyasında ekonominin nasıl bugünlere ulaştığını bir zaman tüneli içerisinde ortaya koyduğuna dikkati çeken Bolat, "Hükûmetimiz Ahi Evran'ın bulunduğu bu coğrafyada, Kırşehir'de çok önemli yatırımlar yaparak bu 55 bin metrekarelik külliyeyle Ahi Evran ve düsturunun gelecek nesillere de taşınmasını mümkün kıldı. Bu anlamda çok güzel bir söz var 'Er odur ki dünyaya koya bir eser, esersiz kişinin yerinde yeller eser'. O yüzden bu eserler bugünü geleceğe taşıyacaktır, ölümsüzleştirecektir ve kıyamete kadar inşallah var olmasını sağlayacaktır." diye konuştu.

Bolat, Ticaret Bakanlığı müşahitliğinde çalışmalarına başlanan müzenin vücut bulmasında destekleri ve talimatları için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu.

Emeği geçen Kırşehir Valiliği ve Belediyesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna da (TESK) teşekkür eden Bolat sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada kadın kooperatiflerinin de sergilerini görünce söylemeden geçemeyeceğim. Ticaret Bakanlığı olarak kadın kooperatiflerinin kurulup üretime katkı yapmalarına ve onların da çalışma hayatında yer almalarına önemli destekler veriyoruz. Genç kızlar ve hanımlar var. Kadın kooperatifleri kurun, sizlere destek olalım. 400 bin liraya kadar ekipman, makine alımı için hibe destekleri veriyoruz. Bağış yani karşılıksız. Bir personelde 133 bin lira, iki personelde de 236 bin lira personel yardım desteğini de hibe olarak veriyoruz. Sergiler yaptığınızda ise 60 bin liraya kadar bu destekleri veriyoruz. Bu rakamlar temmuz ayı öncesinde yarı yarıya daha azdı. Temmuz ayında iki katına çıkardık. O yüzden gelin, bu imkanlardan faydalanın. Üretime katkı yapın ve siz de kazanın, ülkemiz de kazansın."

Bolat, "Ahilik Müzemiz bünyesinde Kırşehir'imize kazandırılmış olan 32 mesleğin piri Ahi Evran-ı Veli ve diğer Türk büyüklerine, Ahilere, şehitlerimize ve gazilerimize bu vesileyle Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Onların yaptıklarını, öğretilerini, düsturlarını bugüne ulaştıran atalarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bundan sonraki nesillere, bunları taşıyacak olan bizlere de önemli görevler düştüğünü belirtmek istiyorum. Bu müzenin Kırşehir'e ve tüm milletimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmasının ardından açılışını yaptığı müzeyi gezen Bolat buraya eser kazandıranlara plaket takdim etti.