Bolat, mart ayına ilişkin dış ticaret verilerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

İhracat odaklı büyüme stratejileriyle Türkiye'nin dış ticaretini her geçen gün daha ileriye taşımaktaki kararlılıklarını sürdürdüklerini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Bunun yanı sıra cari açıktaki azalmanın kararlı eğrisini sürdürmesi ve hatta cari açığın gelecekte tümüyle kapanması ile ülkemizi ihracat fazlası veren bir ülke konumuna yükseltmesi için tüm imkanlarımızı kullanmaya devam ediyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak OVP'nin tüm hedeflerinin de ötesine geçerek ihracatımızı sürdürülebilir şekilde yükseltmekte ve dolayısıyla halkımızın refahını günbegün artırmakta kararlıyız."