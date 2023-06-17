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"İhracattan e-ticarete, ticaret diplomasisinden müteahhitliğe kadar ekonomi ve ticaret gündemimizi masaya yatırdığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde istişarenin önemine dikkati çekerek, iş dünyamızla mutlak bir işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz."

MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Toplantısı 'nda sanayicilerin ve iş adamlarının görüşlerini dinlediklerini vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

Türkiye ile KKTC arasında elektrik bağlantı projesi "teknik olarak hazır"

Türkiye ile KKTC arasında elektrik bağlantı projesi "teknik olarak hazır"

Bolat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki MÜSİAD Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya ilişkin bilgi verdi.

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