Ankara
Bolat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki MÜSİAD Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya ilişkin bilgi verdi.
MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Toplantısı'nda sanayicilerin ve iş adamlarının görüşlerini dinlediklerini vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:
"İhracattan e-ticarete, ticaret diplomasisinden müteahhitliğe kadar ekonomi ve ticaret gündemimizi masaya yatırdığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde istişarenin önemine dikkati çekerek, iş dünyamızla mutlak bir işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz."
AA