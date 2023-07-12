İstanbul

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki dış ticaret hacminin bu yılın ilk yarısında 3,4 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Hedefimiz, karşılıklı ticareti kısa vadede 10 milyar dolar, uzun vadede ise 30 milyar dolar seviyesine çıkarmaktır." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu'nda konuşan Bolat, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin devlet başkanlarının gösterdiği istikamette her geçen gün güçlenerek geliştiğini söyledi.

Bolat, "Nitekim 2022'de 6,5 milyar dolar olarak gerçekleşen ticaret hacmimizin gerçek potansiyeli yansıtması ve daha da bütünleşmiş bir ekonomik ve ticari ilişkiye dönmesi konusunda 2023'te artan bir ivmeyle devam etmektedir. İlk 6 ay itibarıyla 3,4 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaşmış durumdayız. Hedefimiz, karşılıklı ticareti kısa vadede 10 milyar, uzun vadede ise 30 milyar dolar seviyesine çıkarmaktır." diye konuştu.

İki ülkenin Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının kavşağında çok stratejik bir konumda bulunduğunu dile getiren Bolat, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın güçlü altyapıları, dünyaya entegre ekonomileri, rekabetçi piyasaları ve girişimci ruhuna sahip iş dünyası sayesinde ticaret ve yatırımda güçlü potansiyelinin bulunduğunu anlattı.

Bolat, ihracatçıların birçok ürün ve sektörde Suudi Arabistan'ın güvenilir iş ortakları konumuna geldiğini kaydederek, müteahhitlerin de bu ülkede 25 milyar doları aşkın değere sahip proje ortaya koyduğunu söyledi.

"Serbest ticaret anlaşmasında bir an önce müzakerelere başlamayı ümit ediyoruz"

Bakan Bolat, iki ülke arasındaki fırsatlara işaret ederek, "Artık önceliklerimizden ilki, ticaretimizin kapsamını ve ürün çeşitliliğini artırmaktır. Stratejik ortak olan Türkiye ile Suudi Arabistan'ın karar alıcıları olarak bizlere de düşen görev de iki ülke arasında bulunan ve olabilecek sorunları kaldırmak ve çözmektir. Bu konuda iki taraf hükümetleri olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

İkili ilişkilere ivme kazandıracak en önemli araçlardan birisi olarak gördükleri serbest ticaret anlaşmasının tesisinin öne çıktığını dile getiren Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suudi Arabistan'ın da üyesi olduğu Körfez İşbirliği Teşkilatı ile ülkemiz arasında bir serbest ticaret anlaşması imzalanması için istikşafi görüşmelere mayıs ayında iki taraf olarak başladık. En kısa sürede müzakerelere başlamayı, bu süreci başarıyla nihayete erdirmeyi ve serbest ticaret anlaşmasını her iki ülkenin iş insanlarının istifadesine sunmayı ümit ediyoruz. Diğer bir konu da karşılıklı yatırımlar. Yasal çerçeve olarak gerek yatırımların karşılıklı korunması ve teşviki anlaşması gerekse de çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması ile karşılıklı yatırımlar için güçlü bir altyapıya sahibiz."

"Bugün 1.400'den fazla Suudi şirket Türkiye'de iş yapmaktadır"

Ticaret Bakanı Bolat, Suudi Arabistan'ın 2002 yılından bugüne Türkiye'deki yatırımlarının 2 milyar doları aştığını belirterek, bugün 1.400'den fazla Suudi Arabistan firmasının ülkede yatırım fırsatlarını değerlendirdiğini ve iş yaptığını söyledi.

Bolat, "Önümüzdeki dönemde de kapsamlı ve her yatırım özelinde kolaylıklar arz eden yatırım teşvik programlarımız ile inanıyoruz ki kısa sürede karşılıklı yatırımlarımız çok daha yüksek seviyelere çıkacaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek günlerde yapacağı Suudi Arabistan ziyaretine değinen Bolat, bu ziyaretin yatırım ve ticari ilişkilerin seyri açısından tarihi bir önem ihtiva ettiğini bildirdi.

"Müteahhitlerimiz Suudi Arabistan'da proje üstlenmeye hazırdır"

Bakan Bolat, iki ülke arasında önde gelen sektörlerden birisinin müteahhitlik olduğunu belirterek, Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Majid Al-Hogail ile dün Ankara'da çok sayıda görüşme yaptıklarından bahsetti.

Türk müteahhitlik sektörünün gücüne ilişkin bilgiler paylaşan Bolat, "Hız, hizmet, kaliteli performans ve uluslararası projelerle kalitesini ispatlayan müteahhitlik firmalarımız, Suudi Arabistan'ın özellikle 2030 Vizyon Projeleri arasında yer alan Noam, Diriyah Gate, Qiddiya, Amalla ve Kızıldeniz başta olmak üzere birçok projede yer almayı arzu etmektedirler ve bu konuda iş birliğine ve ortaklığa hazırdır." açıklamasında bulundu.

Bolat, son teknolojik gelişmeler, yenilikçi yaklaşımlar ve akıllı şehirler konusunda sahip oldukları yetkinliklerden bahsederek, Suudi Arabistan'daki bu alandaki fırsatları taklip ettiklerini, akıllı şehirler konusunda sahip oldukları bilgi ve tecrübeyi paylaşmaktan büyük mutluluk duyacaklarını anlattı.

Konuk bakanın bu yıl Riyad'da 10-13 Eylül'de düzenlenecek "Cityscape Riyad-Gayrimenkul ve İnşaat Fuarı"na Türk firmalarını özellikle davet ettiğini dile getiren Bolat, "Onları güçlü bir şekilde görmek istiyoruz' dediler. 'Türkiye'ye özel fuar alanı tahsis ederek en güzel projelerini sergilemeleri için fırsat tanıyoruz' diyerek davette bulundular. Ben de Türk firmalarına burada yerlerini almaya davet ediyorum." açıklamasında bulundu.

"Türk firmalarına pozitif yaklaşım olduğu belirtildi"

Ticaret Bakanı Bolat, Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Al-Hogail'in Türk firmalarına, Suudi Arabistan'daki kayıt süreçlerinde ve alabilecekleri işlere yönelik sınıflandırma prosedürlerinde pozitif yaklaşım gösterdiklerini belirttiğini aktardı.

Konuk Bakan Al-Hogail'e pozitif yaklaşımları nedeniyle teşekkür eden Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Türk firmalara güven duyduklarını ve firmalarımızı desteklediklerini belirttiler. Gördüğünüz gibi, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ekonomik iş birliğini geliştirebileceğimiz birçok alan bulunmaktadır. Bütün bu alanları tüm boyutları ile değerlendirdik. Burada en önemli husus, işi yapacak olan Türk ve Suudi Arabistanlı iş dünyasının iletişiminin güçlendirilmesi, bir araya gelmesi ve yeni iş birliği fırsatlarının somut bağlantılara dönüştürülmesidir. Bu noktada her iki taraf arasında çok güçlü bir siyasi irade ve hükümet yetkilileri arasında ikili ilişkileri geliştirmek ve kolaylaştırmak için azami gayret ve çalışma bulunmaktadır."

AA