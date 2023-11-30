Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hollanda ile hem yatırım hem de ticaret ilişkilerindeki bağları daha da güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceklerini belirterek "İş adamlarının ortak kararlılıkları doğrultusunda, ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkilerin kısa zamanda daha yüksek seviyelere çıkacağına, her iki tarafın yararına olacak yenilikçi iş alanlarının oluşturulacağına inancım tamdır." ifadesini kullandı.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından, Hollanda ziyareti kapsamındaki temaslarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Hollanda Ekonomi İşleri ve İklim Politikaları Bakanı Micky Adriaansens ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildiren Bolat, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinden ikili ticaret ve yatırımlara, sürdürülebilirlikten finansa kadar geniş bir yelpazede istişarelerde bulunduklarını aktardı.

Bolat, Hollanda ile hem yatırım hem de ticaret ilişkilerindeki bağları daha da güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceklerini vurguladı.

Hollanda Ekonomi İşleri ve İklim Politikaları Bakanı Adriaansensy, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Hollanda Sanayici ve İşverenler Konfederasyonu organizasyonunda, Hollandalı ve Türk İş İnsanları ile birlikte yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdiklerini kaydeden Bolat şu değerlendirmelerde bulundu:

"Söz konusu toplantıda, hem ortak yatırımların artırılması, hem de ülkelerimiz arasında ticaretin derinleştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunduk. Toplantıda özellikle enerji, inşaat ve altyapı, finans ve sürdürülebilirlik alanlarında önemli bir potansiyeli iki ülke iş adamları da teyit etti. İş adamlarının ortak kararlılıkları doğrultusunda, ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkilerin kısa zamanda daha yüksek seviyelere çıkacağına, her iki tarafın yararına olacak yenilikçi iş alanlarının oluşturulacağına inancım tamdır."