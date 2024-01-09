Haber: Mert Osman Erman

15 kez majör golf şampiyonu, 1996'da profesyonel olmasının ardından markanın ürünlerini ve ekipmanlarını kullanıyordu.

Woods, sosyal medyada "Bu günler, o kadar çok şaşırtıcı an ve anı ile dolu ki, eğer isimlendirmeye başlarsam, sonsuza kadar devam edebilirim" dedi.

Nike ise "dünyanın gördüğü en büyük sporculardan biriyle işbirliği yapmak bir onurdu" şeklinde ifade etti.

48 yaşındaki Woods, ilk kez 1996'da 20 yaşında profesyonel olduğunda Nike ile 40 milyon dolarlık beş yıllık bir sözleşme imzalamıştı. Bu anlaşma, Woods'un golf dünyasında on yıldan fazla bir süre hükmetmesiyle spor tarihindeki en karlı işbirliklerinden biri haline geldi ve onu erkek majör şampiyonlar listesinde lider Jack Nicklaus'un üç gerisine koydu.

Derdenger'a göre, Woods'un ve Nike'ın uzun vadeli işbirliği "herkes için kazan-kazan" oldu.

2023'te, akademisyen, Woods'un Nike golf topu satışları üzerindeki etkisini inceleyen bir araştırma ekibinin bir parçasıydı. Araştırma, 2000 yılında kullanmaya başladığı Nike golf toplarının ABD'deki satışlarında 181 milyon dolarlık yatırımın %57'sini geri kazandığını buldu.

Woods, geçen yıl kasım ayında yedi aylık bir sakatlık sonrasında rekabete geri döndüğü ve sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Nike ile neredeyse üç on yıl süren bir işbirliği yapmanın kendisi için bir şans olduğunu söyledi.

Nike, Woods'un kariyerinin iniş çıkışları sırasında da sadık kaldı, özellikle 2009'da golf gücünün zirvesindeyken özel yaşamıyla ilgili skandal ortaya çıktığında. Bu dönemde, ustura üreticisi Gillette, yönetim danışmanlık firması Accenture ve telekomünikasyon şirketi AT&T gibi büyük markalar Woods'la ilişkilerini keserken, Nike o zamanlar tam destek sağladığını belirtti.

Derdenger'a göre, Nike ve Woods'un işbirliğinin neden sona erdiği bilinmemekle birlikte, ayrılığın markaya daha çok zarar vereceğini, son beş ila yedi yıldır şirketin golf bölümü için bir mücadele olduğunu ekliyor.

2016'da şirket, uzun süreli düşen satışlar sonrasında sopaları, çantaları ve topları satmayı bıraktı ve odak noktasını golf ayakkabıları ve kıyafetlerine kaydırdı. Ancak, McIIroy'un popülerliğine rağmen, Derdenger onun Woods kadar etkili olmadığını düşünmüyor.

Woods, son yıllarda TaylorMade sopalarını kullanıyor, ancak Bridgestone toplarına geçişi, Bridgestone'un önceden Nike için golf topu üretmiş olması nedeniyle muhtemelen daha kolay bir geçiş olmuştur.

Woods, önümüzdeki aylarda tek bir etkinlik dışında rekabete dönmeme kararı aldığını ve 2024'te ayak bileği ameliyatından iyileşirken PGA Turu'nda hala galip gelebileceğine inandığını söyledi. Derdenger, "Tiger Woods kendi markasını yaratacak mı? Ona eşlik etmek için bir markaya ihtiyaç duyacak mı veya o yeterli mi? Cevabım, o yeterli" dedi. "B

akın, Michael Jordan 20 yıldır oynamasa da hala ayakkabılarını alıyoruz."