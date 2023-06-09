İSTANBUL - Maltepe Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Çöpüne Sahip Çık Vakfı ve TikTok Live işbirliğiyle, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve 5-11 Haziran Türkiye Çevre Koruma Haftası’na yönelik anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Başıbüyük ormanlarında yapılan çevre temizliği etkinliğinde “Küçük Bir Adım” mottosuyla TikTok fenomenleri ve çevreciler, Çöpüne Sahip Çık Vakfı’nın dağıttığı tişört, şapka ve yengeçleri alarak ormanda çöp topladılar. Bandana ve rozetlerle iki ayrı gruba ayrılan fenomenler, ormanın derinlerine giderek plastik, cam, metal, çöp gibi atıkları topladı. Yapılan etkinlik sonrası kantarlarla toplanan çöpler tartıldı ve toplamda 69 kilo 240 gram atık toplandığı belirlendi. Etkinlikte Çöpüne Sahip Çık Vakfı’nın maskotu olan çöp kutusu da yer aldı.

“Doğamızı başkalarına feda etmemeliyiz”

Etkinlikte konuşan Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Salih Kara, “Bugün çok anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Çok başlılıktan kaynaklı her alan giremiyoruz. Burada, ormanlarımızda maalesef ciddi bir çöp sorunuyla karşı karşıyayız. Buradaki yarım saatlik etkinlikte bile toplanan çöp miktarına bakınca dünyayı kendi ellerimizle nasıl yok ettiğimizi görüyoruz. Çevre meselesinde demokrasi olmaz. Çevre konuşamıyor ve kendini savunacak argümanları yok. Dolayısıyla bu konuda biraz daha katı olmamız gerekiyor. Maalesef her zaman başarılı olamasak da yolumuza devam edeceğiz. Az önce arkadaşlar da ifade etti, ufak adımlarla büyük adımlar yaratmaya devam edeceğiz. Çöpleri toplarken ambalajlar gördük, onun için ambalajsız tüketim temel hedef olmalı ve Türkiye’yi geri dönüşüm ithal eden ülke konumundan çıkarmalıyız. Burası kimsenin çöplüğü değil, kendi kaynaklarımızı, doğamızı başkalarına feda etmemeliyiz. Dünyayı birlikte güzelleştirelim ama herkes kendi evinin önün temizlerse daha kolay olacaktır. Bugünkü organizasyona katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.



“Gençler fenomenleri örnek alıyor. Onlara bu şekilde ulaşacağız”

2015 yılında kurulan Çöpüne Sahip Çık Vakfı Başkanı Emrah Bilge, “Maltepe Belediyemiz ile daha önce de etkinliklerimiz oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz, oldukça duyarlı bir kurum. Bu etkinliğin özelliği ilk defa sosyal medyacı arkadaşlarımızın da burada yer alıyor olması. Aslında hedefimiz aslında gençlere ulaşmak. Gençler geleceğimiz ve bu ülkenin doğası da onlara emanet. Burada 30 kişiye yakın fenomen TikTok kullanıcısı kendi hesaplarından bu duyarlılığa imza atacaklar. Burası büyük bir alan belediye dahil hiç kimsenin burayı temizlemesi mümkün değil. Buradaki amacımız buraya gelen insanların getirdiklerini yanında götürmelerini sağlamak, tek kullanımlık ürünleri azaltmak olacak. Gençler fenomenleri örnek alıyor. Onlara bu şekilde ulaşacağız.” diye konuştu.

Etkinlikte Maltepe Belediyesi başta olmak üzere katılan fenomen ve çevrecilere sertifika verildi.

HABER: METE YILMAZ